Взрыв в жилом доме в Нижнекамске произошел спустя несколько минут после попадания беспилотника — Astra

Взрыв в жилом доме в Нижнекамске произошел не в момент удара беспилотника, а спустя некоторое время после него, установила Astra. По версии издания, после попадания БПЛА могла сдетонировать либо его боевая часть, либо поврежденное газовое оборудование в одной из квартир.

На видео очевидцев сначала видно дым, поднимающийся с верхних этажей дома на улице Чабьинской, 3, и лишь затем происходит мощный взрыв. На возможный взрыв изнутри указывает и характер разрушений: балконные конструкции деформированы наружу, а не внутрь.

Жители местных чатов также сообщали, что взрыв прогремел через несколько минут после удара дрона по дому.

12 июня Закамский район Татарстана подвергся массированному налету беспилотников. На нефтяных заводах в Нижнекамске и Тольятти вспыхнули пожары. Как уточнили в региональном Минздраве, один из дронов врезался в жилой дом, в результате чего пострадали четыре человека. Один из них получил осколочное ранение. Местоположение пострадавшего жилого здания власти не назвали, однако его установила Astra.