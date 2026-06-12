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Сербский оружейный барон Тешич заработал миллион евро, несмотря на санкции и запрет на продажу оружия в стране

The Insider
Иллюстрация к материалу

Белградская компания Partizan Tech, принадлежащая известному сербскому торговцу оружием Слободану Тешичу, получила в 2025 году прибыль в размере около миллиона евро, несмотря на многолетние санкции США против него и многомесячный запрет на вывоз оружия из Сербии, установленный властями. Об этом свидетельствует финансовый отчет компании, который попал в СМИ. В какие именно страны компания экспортировала продукцию, неизвестно, поскольку сербские учреждения не публикуют эти данные, а Partizan Tech не комментирует сообщения СМИ по данному вопросу.

Один из крупнейших торговцев оружием на Балканах, как охарактеризовали Тешича американские власти, получил прибыль в год, когда экспорт из Сербии был приостановлен на восемь месяцев по указанию президента Александра Вучича. Это решение было принято в разгар израильско-иранского конфликта и частых обвинений со стороны Москвы в адрес Белграда в поставках боеприпасов Киеву через посредников.

Как говорилось в сообщении сербского министерства обороны от 23 июня 2025 года, «экспорт оружия и военной техники, произведенных в Республике Сербия, приостановлен». В будущем, отмечалось в этом документе, экспорт оружия и военной техники потребует, помимо согласия других компетентных министерств и ведомств, согласия Совета национальной безопасности в соответствии со ст. 16 п. 4 Закона об экспорте и импорте оружия и военной техники.

Прибыль вместо убытков

Согласно информации СМИ, подтвержденной государственными оружейными заводами, экспорт из Сербии возобновился с февраля 2026 года. После нескольких лет работы в убыток (в 2024 году убытки Partizan Tech превысили миллион евро) компания получила прибыль около миллиона евро. В отчете также указано, что дебиторская задолженность от иностранных покупателей составляет около 4,7 млн евро, что свидетельствует об экспорте оружия.

Три другие сербские компании, связанные с Тешичем, также получают прибыль. Среди них — белградская компания Valir, которая заработала почти два миллиона евро в 2025 году. Основная часть выручки поступает от экспорта товаров на зарубежные рынки. Эта компания предоставила Partizan Tech кредит под низкую процентную ставку в 0,1%.

Еще одна связанная с Тешичем компания — Zenitprom — получила в 2025 году прибыль более 900 тысяч евро, в основном от продажи товаров за рубеж. Ранее, в 2021 году, эта компания предоставила беспроцентный кредит Partizan Tech.

С прибылью ведет бизнес и компания Sofag, принадлежащая Елене Петрович, дочери Тешича. Она получила прибыль в размере около 940 тысяч евро.

Финансовые отчеты также показывают, что другие сербские компании, находившиеся в санкционном списке США из-за связей с Тешичем, в последние годы были закрыты и объединены с его компанией Partizan Tech.

Ранее в некоторых СМИ Partizan Tech связывали с базирующейся в ОАЭ компанией International Golden Group, которая является одним из ведущих поставщиков вооруженных сил страны. Эмиратская компания и компании Тешича, среди прочего, были объектом обвинений в закупке оружия по льготным ценам у государственного завода Крушик в городе Валево.

Связь Тешича с прокремлевским политиком

Несколько лет назад Минфин США связал Тешича с бывшим главой сербской разведки Александром Вулином, который, как утверждается, помогал ему в незаконной торговле оружием. «Вулин поддерживает взаимовыгодные отношения с сербским торговцем оружием Слободаном Тешичем, помогая обеспечивать свободное перемещение незаконных поставок Тешича через границы Сербии», — сказано в документе американского Минфина.

Вулин — один из известных пророссийских политиков, попал в санкционные списки в 2023 году «за коррупционные и дестабилизирующие действия, которые также способствовали вредоносной деятельности России в регионе».

Вулин ранее занимал посты директора Агентства безопасности и информирования — разведывательного агентства Сербии, а потом министра обороны и министра внутренних дел. Сейчас он не занимает государственных должностей, являясь председателем наблюдательного совета госкомпании «Сербиягаз» и главой представительства Российского исторического общества в Белграде. Он часто посещает Россию, его принимают на уровне министра иностранных дел.

Почему ввели санкции против Тешича

Слободан Тешич находится в санкционном списке США с 2017 года, поскольку он, как считают американские власти,  подкупал чиновников, чтобы обеспечить заключение оружейных контрактов с несколькими странами. Санкции означают, что все его активы в США заблокированы, а гражданам США запрещено совершать сделки с ним.

На момент включения в санкционный список Тешич, как сказано в документах американского Минфина, «был одним из крупнейших торговцев оружием и боеприпасами на Балканах». Он почти десять лет находился в списке лиц, которым запрещены поездки, за нарушение санкций ООН на экспорт оружия в Либерию. (Travel Ban List — это официальный перечень стран, чьим гражданам ограничен или полностью запрещен въезд на территорию другого государства или группы государств.) 

Для получения контрактов на поставку оружия в различные страны Тешич, как сказано в документе, давал крупные взятки или косвенно предоставлял финансовую помощь. Например, возил потенциальных клиентов в дорогие отпуска и оплачивал образование их детей в западных школах или университетах. Тогда же четыре компании были внесены в санкционный список за то, что принадлежали Тешичу или контролировались им: Preduzece Za Trgovinu Na Veliko I Malo Partizan Tech DOO Beograd-Savski Venac (Partizan Tech), Technoglobal Systems DOO Beograd (Technoglobal), Charso Limited и Grawit Limited.

Команда Тешича

После введения санкций Тешич продолжал заниматься торговлей оружием, действуя в качестве негласного партнера в компаниях, которыми он косвенно владел и управлял. Поэтому американские санкции были распространены в 2019 году на девять лиц, которые прямо или косвенно действовали от имени Тешича.

  1. Горан Андрич — один из ближайших соратников Тешича, представлял его интересы в различных международных сделках. В санкционный список внесена компания Velcom Trade D.O.O. Beograd в Сербии за то, что принадлежит Андричу или контролируется им.
  2. Эсад Капиджич — директор и секретарь кипрской компании Finrost Limited, а также директор и представитель сербской компании Falcon Strategic Solutions D.O.O. — двух организаций, внесенных в санкционный список за то, что принадлежат Тешичу или контролируются им.
  3. Небойша Шаренац — управляющий директор компаний Technoglobal и Partizan Tech. Шаренац — племянник Тешича и один из его ближайших соратников. В санкционный список была включена компания Melvale Corporation D.O.O. Beograd в Сербии за то, что она принадлежит Шаренацу или контролируется им.
  4. Зоран Петрович — управляющий директор и руководитель компании Partizan Tech, включенной в санкционный список в декабре 2017 года.
  5. Никола Бркич — руководитель и юридический представитель компании Partizan Tech.
  6. Милан Суботич — владелец, управляющий директор и представитель сербской компании Vectura Trans DOO. Тешич использовал Vectura Trans для получения лицензии на экспорт, завершения сделок с оружием и для оформления контрактов на поставку оружия с иностранным правительством. Суботич, кроме того, был указан в качестве контактного лица по вопросам экспортных разрешений, связанных с Partizan Tech.
  7. Желимир Петрович — владелец, управляющий директор и представитель сербской компании Araneks DOO, которая находится под санкциями за то, что принадлежит Тешичу или контролируется им. Araneks использовалась Тешичем для заключения контрактов на поставку оружия с иностранным правительством в Африке и в сделках с другим иностранным правительством.
  8. Сретен Цветкович — владелец 50% акций и представитель Falcon Strategic. 
  9. Любо Маричич — директор Technoglobal и бывший представитель Partizan Arms, предшественника Partizan Tech.

Тогда же, в 2019 году, американский Минфин ввел санкции против еще трех организаций, связанных с Тешичем. 

  1. Кипрская компания Moonstorm Enterprises LTD, которая принадлежит Тешичу, контролируется им или действовала от его имени.
  2. Кипрская компания Tardigrade Limited, которая использовалась для ведения бизнеса в третьих странах, в частности в арабских и африканских странах. Тешич также использовал свои сербские компании для заключения контрактов с Tardigrade перед продажей товаров конечному покупателю. 
  3. Гонконгская компания Business Diversity Limited, которая была создана Тешичем для ведения бизнеса с одной из европейских стран. Тешич, как сообщается, использовал Business Diversity Limited в контрактах, номинированных в евро, чтобы обойти санкции США.

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