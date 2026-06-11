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Новости

Жители Рязанской области сорвали встречу с чиновниками, уговаривавшими их одобрить строительство «мегасвинарника» друга Патрушева-младшего

The Insider
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Несколько десятков жителей Кораблинского округа Рязанской области демонстративно ушли с встречи с региональными министрами, не дожидаясь ее окончания, пишет «7х7 — Горизонтальная Россия». Поводом стало намерение построить «мегасвинарник» у села Ключ — против него местные жители выступают с ноября 2025 года.

На встречу приехали министр по делам территорий Жанна Фомина и министр сельского хозяйства Дмитрий Филиппов. Чиновники предложили рассказать о безопасности объекта и показать рекламный ролик — жители отказались его смотреть и вместо этого засыпали гостей вопросами. Один из участников инициативной группы напомнил, что против строительства высказались около 700 человек, тогда как сторонников проекта — единицы. Он также указал на нарушение норм по глубине залегания грунтовых вод: по его словам, именно в этом районе вода выходит почти на поверхность. Люди несколько раз повторили, что не доверяют чиновникам, — слова ораторов зал встречал аплодисментами.

«Вы идете против народа, вы нас не слушаете». «Нас 700 человек, а вас немного, идущих в обнимку с капиталом», — говорили участники встречи. Прозвучал и вопрос об отсутствии публичных слушаний. По подсчетам протестующих, неприятный запах от объекта накроет около 40 сел, шесть из которых окажутся в «треугольнике» из животноводческих ангаров.

Комплекс из трех свиноводческих ангаров на 80 тысяч голов строится в рамках инвестиционного соглашения с губернатором Павлом Малковым. Его возводит ГК «Агропромкомплектация», владелец которой Сергей Новиков связан с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. По данным расследовательского проекта «Система», Новиков переоформил один из своих участков на российское государство в июле 2023 года — согласно данным Росреестра, речь идет о даче, которую получил Патрушев. Сам Новиков ранее признавал, что его холдинг превратился в «одного из крупнейших игроков» именно благодаря вице-премьеру.

Жители уже обратились в суд с требованием признать проект строительства незаконным — министр Фомина на встрече заявила, что не осведомлена об этом. Аналогичные протесты охватили пять районов Рязанской области: в соседнем Скопинском районе силовики заблокировали попытку сельчан записать видеообращение к Путину, квалифицировав их сход как несогласованный митинг и пригнав на место автозаки. В Кораблино жители также записывали обращение к президенту, а работник сельхозпредприятия написал донос на активистов, после чего те были опрошены полицией.

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