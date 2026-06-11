Путин присудил экс-омбудсмену Татьяне Москальковой премию за правозащиту. Количество политзаключенных при ней выросло более чем в 16 раз

Бывшая уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова стала лауреатом государственной премии «За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности». Это следует из указа президента, опубликованного в четверг, 11 июня.

Учрежденная в 2015 году премия предусматривает денежное вознаграждение в размере 2,5 млн рублей. Как пишет «Интерфакс», имя лауреата премии назвал на пресс-конференции председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев.

«В настоящий момент Татьяна Николаевна является научным руководителем научно-образовательного центра по правам человека и юридической академии имени Кутафина. Но мы все знаем, что с апреля 2016 года по май 2026 года она была уполномоченным по правам человека в РФ», — цитирует его агентство.

Москалькова пришла на должность омбудсмена 22 апреля 2016 года. В середине мая этого года ее на этом посту сменила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Сама Москалькова, подводя итоги своей десятилетней работы, утверждала, что у граждан вырос уровень доверия омбудсмену и на этом фоне кратно выросло число обращений. С начала полномасштабной войны в Украине Москалькова также активно участвовала в переговорах по обмену военнопленными.

Ее фигуру в правозащитной среде оценивают неоднозначно. Годы, последовавшие за ее назначением на пост омбудсмена в 2016-м для российской правозащиты стали тяжелыми из-за усиления репрессивных мер: например, в 2021 году был ликвидирован правозащитный центр «Мемориал», экстремистскими признали «Международное движение ЛГБТ» и «Движение сатанизма», о прекращении своей работы под угрозой уголовных дел и давления объявили ряд активистских и правозащитных инициатив (1, 2, 3).

Кроме того, только по подсчетам «Мемориала», за это же время в России кратно выросло количество политических заключенных. В октябре 2016-го правозащитники называли цифру в 102 политзека в своем перечне. По последним данным, доступным на сайте проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», известно о 1674 политзеках, которые находятся в российских колониях и тюрьмах.

В то же время некоторые правозащитники отмечали, что в отдельных случаях обращения к Москальковой и ее вмешательство реально помогали. В пример приводили дело Ильдара Дадина — первого в России осужденного по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов — или дело о массовых пытках после бунта в ангарской ИК-15. Один из основателей «Мемориала» отмечал в разговоре с «Медузой», что омбудсмен «действительно помогала, когда речь шла о конкретных людях», но если «речь заходила о политике, все заканчивалось»: так, например, она не вмешалась в дело лидеров ингушской оппозиции, который стал началом более широких репрессий в регионе.