Уполномоченным по правам человека в России стала депутат Яна Лантратова

Госдума утвердила кандидатуру Яны Лантратовой на должность уполномоченной по правам человека, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Она сменит на этом посту Татьяну Москалькову.

За кандидатуру Лантратовой проголосовал 301 депутат, против — четверо, двое воздержались.

Предыдущий омбудсмен Москалькова занимала этот пост с 2016 года два срока подряд и больше не могла оставаться на нем по закону. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поблагодарил ее за работу, сказав, что она «ушла от политизации», и добавил, что новый уполномоченный будет руководствоваться теми же принципами.



Яна Лантратова — выходец из «Молодой гвардии Единой России», ныне депутат Госдумы от «Справедливой России» и руководитель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Лантратова активно продвигает консервативную повестку. Так, например, она

выступала за запрет видеоигр с «пропагандой ЛГБТ и насилия»;

разрабатывала законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадроберства;

продвигала закон о полном запрете на ведение образовательной деятельности для «иноагентов»;

жаловалась на повесть Владимира Маканина «Кавказский пленный», в которой нашла «ЛГБТ-пропаганду»; впоследствии произведение удалили из школьной образовательной программы;

предлагала ограничить прием детей мигрантов в детские сады и школы.

Новая омбудсмен поддерживает войну. В 2024 году СБУ заочно обвинила ее в принудительной депортации детей. «Важные истории» писали, что она помогала Сергею Миронову вывезти из оккупированного Херсона 10-месячную украинскую девочку и двухлетнего мальчика, которым тайно сменили имя и гражданство.