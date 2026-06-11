ООН впервые за десятилетие зафиксировала снижение числа беженцев

Сократилось как количество беженцев, так и внутренне перемещенных лиц. Численность беженцев по всему миру сократилась на незначительные 3% — до 35,6 млн человек. По данным ООН, семь из десяти беженцев происходят всего из шести стран: Афганистана, Южного Судана, Судана, Сирии, Украины и Венесуэлы.

По состоянию на конец 2025 года 68,7 млн человек оставались в статусе внутренне перемещенных лиц внутри своих стран. Почти половина (46%) — в Судане, Колумбии, Сирии, Йемене и Афганистане.

В УВКБ ООН сокращение численности насильственно перемещенных лиц связали с возвращением беженцев на родину. В 2025 году 14,7 млн человек вернулись в свои районы или страны происхождения. Большинство из них — граждане Демократической Республики Конго (3,6 млн), Судана (3,5 млн), Сирии (3,3 млн), Афганистана (2 млн), Украины (718 тысяч) и Мьянмы (415 тысяч). С момента, когда ООН начала подсчет количества беженцев, это второй по величине показатель численности вернувшихся.

Беженцы при этом возвращаются в страны и регионы, которые остаются нестабильными, охвачены войной или кризисом. В некоторых случаях УВКБ отмечает, что причиной становится ужесточение миграционной политики в принимающих странах. Число беженцев, вынужденных длительное время находиться за пределами своей страны, при этом остается неприемлемо высоким, говорится в докладе.