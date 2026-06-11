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Новости

ООН впервые за десятилетие зафиксировала снижение числа беженцев

The Insider
Фото: лагерь беженцев в Сирии, январь 2026 / Reuters

Фото: лагерь беженцев в Сирии, январь 2026 / Reuters

Число беженцев по всему миру сократилось впервые за десятилетие. Такие данные зафиксировало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Доклад учитывает как беженцев, так и внутренне перемещенных лиц. Если первые — это люди, бежавшие от войн или преследований в своей родной стране за границу, то внутренне перемещенные лица (ВПЛ), как правило, не покидают пределы страны гражданства. 

В прошлом году было зарегистрировано порядка 117,8 млн человек в этих статусах. Это на 5 млн меньше, чем годом ранее: в 2024-м ООН фиксировала количество беженцев и перемещенных лиц в размере порядка 123,2 млн человек. 

Количество беженцев и перемещенных лиц с иным статусом, 2016–2025 годы

Количество беженцев и перемещенных лиц с иным статусом, 2016–2025 годы

Данные: ООН

Сократилось как количество беженцев, так и внутренне перемещенных лиц. Численность беженцев по всему миру сократилась на незначительные 3% — до 35,6 млн человек. По данным ООН, семь из десяти беженцев происходят всего из шести стран: Афганистана, Южного Судана, Судана, Сирии, Украины и Венесуэлы. 

По состоянию на конец 2025 года 68,7 млн человек оставались в статусе внутренне перемещенных лиц внутри своих стран. Почти половина (46%) — в Судане, Колумбии, Сирии, Йемене и Афганистане. 

В УВКБ ООН сокращение численности насильственно перемещенных лиц связали с возвращением беженцев на родину. В 2025 году 14,7 млн человек вернулись в свои районы или страны происхождения. Большинство из них — граждане Демократической Республики Конго (3,6 млн), Судана (3,5 млн), Сирии (3,3 млн), Афганистана (2 млн), Украины (718 тысяч) и Мьянмы (415 тысяч). С момента, когда ООН начала подсчет количества беженцев, это второй по величине показатель численности вернувшихся.

Беженцы при этом возвращаются в страны и регионы, которые остаются нестабильными, охвачены войной или кризисом. В некоторых случаях УВКБ отмечает, что причиной становится ужесточение миграционной политики в принимающих странах. Число беженцев, вынужденных длительное время находиться за пределами своей страны, при этом остается неприемлемо высоким, говорится в докладе. 

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