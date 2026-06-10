В Колумбии впервые в истории страны президента отстранили от исполнения обязанностей за запрещенную агитацию на выборах

Президента Колумбии Густаво Петро 10 июня отстранили от должности — впервые в истории страны, сообщает El Tiempo. Основанием стало подозрение во вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию, во время которой избирают его преемника. Меру ввела председатель Комиссии по обвинениям Палаты представителей Глория Арисабалета, квалифицировав ее как обеспечительную.

Согласно документу, имеющемуся в редакции, Петро должен оставаться в таком статусе до 21 июня — дня второго тура президентских выборов. Официальная цель — исключить его участие в агитации и влиянии на исход голосования, в котором участвуют левый сенатор Иван Сепеда, кандидат от партии Петро, и правый политик Абелардо де ла Эсприелья.

Отмечается, что правовой статус решения немедленно вызвал вопросы. Как правило, меры такого рода требуют одобрения пленарного заседания комиссии, а затем и всей Палаты представителей. Члены Комиссии по обвинениям сообщили El Tiempo, что аналогичные инициативы уже отклонялись ранее — именно из-за сомнений в их правомерности.

В момент вынесения решения Петро находился в Нью-Йорке — 9 июня он вылетел туда для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Ряд источников El Tiempo полагает, что именно мера может сыграть Петро на руку — отстранение освобождает его от ограничений президентского поста и позволяет открыто агитировать за своего кандидата — Сепеду.

Действия Петро квалифицированы как нарушение нейтралитета государственных служащих в ходе избирательной кампании — как отмечается, одно из наиболее тяжких нарушений в колумбийском дисциплинарном праве. Ранее сообщалось, что американские прокуроры расследуют возможные связи Петро с наркоторговлей и предполагаемое финансирование его избирательного штаба из запрещенных источников.