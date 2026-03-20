Прокуроры США начали расследование в отношении президента Колумбии, ранее критиковавшего Трампа

Министерство юстиции США проверяет, имеет ли президент Колумбии Густаво Петро связи с наркоторговцами. По словам трех источников, знакомых с ситуацией, в отношении него ведут уголовное расследование как минимум два федеральных прокурорских офиса, сообщает The New York Times.

Речь идет о прокуратурах Манхэттена и Бруклина. В расследования вовлечены прокуроры, специализирующиеся на международной наркоторговле, а также сотрудники Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и Службы расследований Министерства внутренней безопасности (HSI).

Следствие, в частности, изучает возможные контакты Петро с наркоторговцами, а также проверяет, мог ли его избирательный штаб получать от них финансирование. Источники говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены раскрывать детали текущих расследований.

Расследования находятся на ранней стадии, и пока неясно, приведут ли они к предъявлению обвинений. Признаков того, что Белый дом инициировал эти проверки, нет.

Также не исключается, что тема расследований может повлиять на президентские выборы в Колумбии, намеченные на май. Петро — первый левый президент страны — не может баллотироваться на второй срок, но уже поддержал своего преемника.

Густаво Петро отвергает обвинения в связях с наркокартелями и заявляет об успехах в борьбе с производством коки и вооруженными группировками. При этом колумбийские СМИ сообщали, что люди, связанные с наркоторговлей, пытались передавать средства для его избирательной кампании, в том числе через его сына. Сам сын признал, что незаконные деньги могли попасть в кампанию 2022 года, однако обвинения против самого Петро выдвинуты не были.

Отношения между Петро и Трампом — напряженные. В частности, Колумбия временно отказалась принимать рейсы с депортированными мигрантами из США, а позднее Вашингтон ввел санкции против Петро и членов его семьи.

Несмотря на это, в начале 2026 года стороны начали постепенно восстанавливать диалог: лидеры провели телефонный разговор, а затем Петро посетил Белый дом.

