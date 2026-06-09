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Еврокомиссия обязала WhatsApp предоставлять пользователям доступ к ИИ сторонних поставщиков

The Insider
Фото: Томас Трутшель / IMAGO

Фото: Томас Трутшель / IMAGO

Европейская комиссия обязала мессенджер WhatsApp предоставить пользователям в Европе возможность бесплатно использовать ИИ-ассистентов от других поставщиков. Сейчас в WhatsApp фактически можно пользоваться только ИИ компании Meta, что, по мнению ЕК, создает опасность «серьезного и непоправимого ущерба» конкуренции на рынке ИИ-помощников. Об этом сообщает Der Spiegel. 

«Изменения в политике компании Meta представляют риск для конкуренции в критически важный для развития рынка период, когда более мелкие игроки и новые участники рынка могут бросить вызов крупным лидерам», — говорится в заявлении ведомства. 

В октябре прошлого года Meta заблокировала доступ сторонних поставщиков к интерфейсам, через которые компании связывают свои сервисы с WhatsApp, лишив пользователей доступа к «чужим» ИИ-агентам. Расследование началось в декабре 2025 года. В марте, после того, как Комиссия пригрозила Meta мерами принуждения, компания возобновила доступы, но ввела плату для разработчиков. Теперь ей предстоит в течение пяти дней возобновить действовавшие до октября прошлого года условия. Расследование в отношении компании тем не менее продолжится, сроки его окончания неизвестны. 

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