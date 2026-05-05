Ирландский регулятор проверяет Meta из-за алгоритмов в Instagram и Facebook

Ирландский медиарегулятор начал расследование в отношении компании Meta Platforms Inc. Поводом стали жалобы на то, что пользователи могут быть ограничены в выборе контента в лентах Instagram и Facebook.

Регулятор Coimisiún na Meán сообщил, что открыл два отдельных расследования. Ведомство проверит, соблюдает ли Meta требования Акта о цифровых услугах ЕС. Речь идет о так называемых рекомендательных системах — алгоритмах, которые формируют ленту на основе интересов пользователя. По мнению регулятора, такие системы могут продвигать вредный контент, особенно для детей.

В рамках проверки выяснят, могут ли пользователи выбирать тип ленты и менять настройки. Также проверят, не вводят ли интерфейсы платформ в заблуждение и не подталкивают ли пользователей к выбору алгоритмов, основанных на сборе персональных данных.

Основной контроль за крупными технологическими компаниями в ЕС осуществляет Европейская комиссия. Однако часть функций, включая работу с жалобами, выполняют национальные регуляторы — в данном случае ирландский.

Это не первое расследование в отношении Meta в Евросоюзе. Текущая проверка стала частью более широкой серии претензий к компании, которые продолжаются уже несколько лет. Ранее Европейская комиссия уже проводила расследование, связанное с защитой детей на платформах Meta. По его итогам компания предварительно была признана нарушившей законодательство ЕС, поскольку не смогла эффективно ограничить доступ пользователей младше 13 лет к Facebook и Instagram. Это дело рассматривалось около двух лет.

Также к Meta предъявлялись претензии из-за так называемых «темных паттернов» — интерфейсных решений, которые могут вводить пользователей в заблуждение или подталкивать к определенным действиям. В частности, речь шла о сложности подачи жалоб и навязывании определенных настроек, связанных с обработкой персональных данных.

Кроме того, компания уже попадала под проверки из-за дезинформации, политической рекламы и недостаточной прозрачности алгоритмов в период выборов.