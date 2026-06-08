Игроки Pokemon Go помогли обучить навигационные системы американских военных дронов — расследование

Около 30 млрд записей круговой съемки, которые сотни миллионов пользователей Pokemon Go делали с 2021 года ради игровых бонусов, оказались в основе системы навигации для военных беспилотников. Об этом сообщает нидерландская газета Trouw.

Записи принадлежат компании Niantic Spatial, выделившейся из студии-разработчика Pokemon Go. На их основе она создала систему визуального позиционирования (VPS) — аналог GPS, работающий без спутникового сигнала. Система определяет местоположение по изображению с камеры с точностью до нескольких сантиметров, опираясь всего на две-три узнаваемые точки в кадре. В конце 2025 года Niantic Spatial заключила партнерство с американской оборонной компанией Vantor, специализирующейся на геопространственном программном обеспечении для армии. Совместная система должна позволить военным дронам, наземным машинам и солдатам с AR-очками ориентироваться в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

Vantor отрицает, что напрямую использует данные из Pokemon Go, однако отказывается подтверждать или опровергать, обучена ли их модель на этих записях. Niantic Spatial признала, что материалы круговой съемки из игры применялись для тренировки «ранней версии» модели, и настаивает на том, что пользователи добровольно согласились с пользовательским соглашением, по которому те, кто вел такую съемку, посылали в компанию «передаваемую, сублицензируемую лицензию» на свои записи — то есть право перепродавать их третьим сторонам.

По словам профессора этики и технологий Делфтского технического университета Йерун ван ден Ховена, без масштабного краудсорсинга через игру разработка военной системы никогда не продвинулась бы так быстро. «Люди думали, что играют в игру, а их явно провели», — сказал он. Эксперт по этике данных Утрехтского университета Ирис Мейс указала на то, что игроки снимали не только улицы, часть круговой съемки сделана внутри квартир, и директор по управлению продуктами Niantic Spatial в интервью на сайте Vantor намекнул, что компания заинтересована в сборе именно таких внутренних записей.

Помимо военного применения, Niantic Spatial в марте 2026 года объявила об аналогичном партнерстве с Coco Robotics — компанией, чьи автономные роботы-курьеры уже развозят заказы в американских городах и Хельсинки. Разработчик видеоигр Эдриан Хон рекомендует игрокам отказаться от функции съемки, а еще лучше — перейти на игры небольших студий, которые с меньшей вероятностью продают данные пользователей.

Ранее сообщалось, что модель Claude компании Anthropic была интегрирована в военную платформу Palantir Maven Smart System и применяется американскими военными на Ближнем Востоке, в том числе в ходе кампании против Ирана. После того, как сотрудники Anthropic узнали об участии их модели в операции по захвату Николаса Мадуро, компания вступила в конфликт с Пентагоном. Впоследствии Военное министерство исключило Anthropic из числа поставщиков ИИ для своих засекреченных сетей.