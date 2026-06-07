Александр Зверев впервые выиграл турнир Большого шлема, победив в финале «Ролан Гаррос» Флавио Коболли

Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») он победил итальянца Флавио Коболли со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Зверев стал первым немецким теннисистом с 1937 года, выигравшим мужской одиночный турнир «Ролан Гаррос».

Зверев уверенно начал матч и взял первый сет со счетом 6:1, однако во второй партии Коболли сумел перехватить инициативу и сравнял счет по сетам. В третьем сете немец снова вышел вперед, но завершить матч в четвертой партии не смог: Коболли выиграл тай-брейк и перевел финал в решающий пятый сет.

В пятой партии Зверев снова доминировал и отдал сопернику только один гейм. Матч продолжался больше четырех часов и завершился первой победой Зверева на турнире Большого шлема.

До этого Зверев трижды проигрывал в финалах мейджоров. В 2020 году он уступил Доминику Тиму в финале US Open, в 2024 году проиграл Карлосу Алькарасу в финале «Ролан Гаррос», а в 2025 году — Яннику Синнеру в финале Australian Open. Reuters пишет, что Зверев стал первым немецким теннисистом, выигравшим мужской турнир Большого шлема, со времен победы Бориса Беккера на Australian Open в 1996 году.

Для Германии победа Зверева в Париже стала особенно редкой: предыдущий немецкий чемпион мужского одиночного «Ролан Гаррос» — Хеннер Хенкель — выигрывал турнир в 1937 году. Еще один немец, Готфрид фон Крамм, побеждал на «Ролан Гаррос» в 1936 годах.

Коболли впервые в карьере дошел до финала турнира Большого шлема. По данным AP, итальянец также претендовал на то, чтобы стать первым представителем Италии за 50 лет, выигравшим мужской одиночный «Ролан Гаррос»: последним был Адриано Панатта, победивший в Париже в 1976 году.