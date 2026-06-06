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Новости

«Ролан Гаррос» выиграла россиянка Мирра Андреева без флага, обыграв в финале польскую спортсменку Майю Хвалиньску

The Insider
На фото: Мирра Андреева

На фото: Мирра Андреева

На Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан Гаррос», French Open) завершился финальный матч женского одиночного разряда, в котором встретились российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Польши Майя Хвалиньска. Победу в решающем матче турнира одержала Андреева.

Последний раз российская теннисистка выигрывала «Ролан Гаррос» в 2014 году — тогда титул завоевала Мария Шарапова, обыграв в финале Симону Халеп.

Хвалиньска открывала встречу на своей подаче: польская теннисистка уверенно использовала укороченные удары и заставляла Андрееву много двигаться по корту. После равного начала россиянка сделала первый брейк и повела 2:1, однако Хвалиньска быстро восстановила равновесие, а затем при счете 3:2 впервые вышла вперед.

Ключевым моментом первого сета стал счет 3:3. После этого Андреева перехватила инициативу, стала агрессивнее принимать вторую подачу соперницы и выиграла три гейма подряд. Несмотря на усиливавшийся ветер, который мешал теннисисткам при подаче, россиянка уверенно довела партию до победы — 6:3.

Второй сет полностью прошел под диктовку Андреевой. Она сразу взяла свою подачу, сделала брейк и повела 2:0, а затем продолжила наращивать преимущество. Хвалиньска пыталась сопротивляться, но все чаще ошибалась, тогда как россиянка действовала практически без срывов. Андреева выиграла пять геймов подряд и повела 5:0.

Польская теннисистка сумела избежать разгрома и взяла два гейма подряд, сократив отставание до 2:5. В решающем гейме Андреева довела матч до победы, завоевав первый в карьере титул турнира Большого шлема.

«В первую очередь поздравляю Мирру, ты отлично играла. Ты такая молодая и талантливая, это даже раздражает. Поздравляю тебя, твою команду и желаю тебе удачи в будущем», — сказала по итогу матча Хвалиньска.

Андреева благодарит соперницу: «Спасибо Майе, ты великолепно играла три недели, прошла квалификации, выбила столько отличных игроков. Ты сложный соперник».

Для 23-летней Хвалиньской этот финал стал главным успехом в карьере. Перед турниром польская теннисистка не рассматривалась в числе фавориток и даже забронировала проживание в Париже лишь до полуфинала. После неожиданного выхода в решающий матч организаторам и партнерам турнира пришлось помогать ей с дальнейшим пребыванием во французской столице. По словам спортсменки, с оплатой помогла польская компания по производству спортивных напитков OSHEE.

19-летняя Мирра Андреева после начала полномасштабного вторжения России в Украину, как и другие российские теннисисты, выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе — без национального флага.

Андреева публично не осуждала российское вторжение. За это украинские теннисистки, в том числе Марта Костюк, неоднократно критиковали ее и других российских спортсменов, выступающих на международных турнирах. Украинская сторона также призывала теннисные организации отстранить российских и белорусских игроков от соревнований.

Победительницей юниорского «Ролан Гаррос» стала также россиянка. Пока еще

Победительницей юниорского «Ролан Гаррос» в 2026 году стала также спортсменка без флага, 17-летняя Алиса Октябрева — теннисистка, которая пока формально выступает с российским гражданством, но в ближайшие месяцы должна получить паспорт Чехии. Сама спортсменка говорит, что считает себя чешкой: в Чехию она переехала в возрасте одного года, там выросла, училась и тренировалась. По ее словам, русский язык она использует в основном дома с родителями, а вся остальная жизнь давно связана с Прагой.

Октябрева никогда не была частью российской теннисной системы. Она занимается в пражском теннисном клубе «Спарта» с четырех лет и за всю жизнь лишь однажды приезжала в Россию на юношеский турнир. Получению чешского гражданства способствовал сам клуб, руководство которого несколько лет добивалось положительного решения властей. Сейчас одобрение уже получено.

На момент начала турнира Алиса занимала место в четвертой сотне рейтинга WTA и получила право сыграть на юниорском «Ролан Гаррос» благодаря своим результатам во взрослом теннисе. До победы в Париже она уже выиграла несколько турниров ITF и входила в топ-300 мирового рейтинга.

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