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«Операция КНР у Тайваня — это ответ на попытку США заблокировать Китаю выход в Тихий океан» — китаист

The Insider
Сотрудники филиппинской береговой охраны фиксируют судно китайской береговой охраны, сопровождающее филиппинскую миссию по снабжению в районе рифа Секонд-Томас в Южно-Китайском море, 5 марта 2024 года. Фото: REUTERS / Adrian Portugal / File Photo

Сотрудники филиппинской береговой охраны фиксируют судно китайской береговой охраны, сопровождающее филиппинскую миссию по снабжению в районе рифа Секонд-Томас в Южно-Китайском море, 5 марта 2024 года. Фото: REUTERS / Adrian Portugal / File Photo

КНР начала специальную морскую операцию у восточного побережья Тайваня, после того как Япония и Филиппины объявили о переговорах по делимитации морских зон в этом районе. В Пекине заявили, что эти переговоры нарушают территориальный суверенитет и морские права Китая.

Однако речь идет не только о споре Китая с Японией или Филиппинами, а о более широком противостоянии Пекина и Вашингтона в регионе, полагает китаист, эксперт аналитического центра NEST Алексей Чигадаев, с которым поговорил The Insider. По его словам, Китай воспринимает усиление связки Япония — Тайвань — Филиппины как часть американской стратегии «первой островной линии», которая может ограничить КНР в выходе к Тихому океану:

«Еще одно проявление китайско-американского конфликта, потому что американцы делают то, что они называют первой островной линией. Это первая линия обороны от Окинавы, Японии, через Тайвань и к Филиппинам. Если мы представим, что у Тайваня, Филиппин и Японии это получается, тогда выход для Китая в Тихий океан заблокирован. И это фактически такая американская блокада Китая.

При этом мы понимаем, что скоро будет встреча Си Цзиньпина и Трампа, поэтому мы можем это рассматривать как приглашение к переговорам. Мы видим, как стороны не принимают никаких резких движений. Это пока прощупывание почвы. Но такой дипломатический шаг не мог остаться без ответа. Это можно сравнить с полетом Нэнси Пелоси над Тайванем. Китай должен был отреагировать, потому что он потеряет лицо.

Можем рассматривать это как дипломатический ответ в рамках легкой эскалации, но это все-таки не военный ответ. Я не думаю, что это может привести к дальнейшей военной эскалации. Это игра мускулами: посмотрите, сколько у нас военных судов, что мы можем сделать».

Пекин рассматривает Тайвань как часть КНР и резко реагирует на любые официальные контакты иностранных государств с властями острова. Они же, со своей стороны, не принимают формулу «одна страна — две системы», которую Китай предлагает как модель будущего объединения.

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