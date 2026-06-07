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В Армении к утру зафиксировали самую высокую явку на парламентских выборах с 2012 года

The Insider
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время голосования на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, 7 июня 2026. Фото: Anthony Pizzoferrato / AP Photo

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время голосования на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, 7 июня 2026. Фото: Anthony Pizzoferrato / AP Photo

Явка на парламентских выборах в Армении к 11:00 по местному времени составила 14,48%, сообщили в ЦИК. Это почти на 2,5 процентного пункта выше утреннего показателя прошлых выборов 2021 года. По подсчетам The Insider, нынешняя явка к этому часу стала самой высокой как минимум с 2012 года: в 2018-м к 11:00 проголосовали 7,76% избирателей, в 2017-м — 13,32%.

По данным ЦИК, к 11:00 явка в крупнейших городах и областях Армении распределилась следующим образом:

  • Ереван — 122 856 избирателей, 14,46%;
  • Гюмри — 12 785 избирателей, 11,80%;
  • Ванадзор — 13 588 избирателей, 14,49%;
  • Арагацотнская область — 16 779 избирателей, 14,79%;
  • Араратская область — 31 556 избирателей, 14,33%;
  • Армавирская область — 28 587 избирателей, 12,63%;
  • Гегаркуникская область — 23 093 избирателя, 13,98%;
  • Лорийская область — 30 796 избирателей, 14,44%;
  • Котайкская область — 38 526 избирателей, 16,02%;
  • Ширакская область — 26 178 избирателей, 12,60%;
  • Сюникская область — 18 775 избирателей, 17,55%;
  • Вайоцдзорская область — 7 061 избиратель, 15,82%;
  • Тавушская область — 18 450 избирателей, 17,84%.

Избирательные участки в Армении открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Первые предварительные данные ожидаются уже ночью.

В избирательные списки внесены почти 2,5 млн граждан, для голосования открыли более двух тысяч участков; за процессом следят местные и международные наблюдатели. Партиям для прохождения в парламент нужно набрать не менее 4% голосов, блокам — от 8 до 10% в зависимости от состава.

«Сильная Армения» выступает за сближение с Россией, тогда как «Гражданский договор» действующего премьер-министра Никола Пашиняна — за интеграцию в Евросоюз. Опросы перед выборами дают противоречивую картину. Одни показывают, что оппозиционные силы в сумме могут обойти партию Никола Пашиняна, причем среди главных конкурентов называют блоки «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и «Армения» Роберта Кочаряна. Другие исследования, напротив, прогнозируют победу Пашиняна. Главная неопределенность связана с большой долей избирателей, которые еще не определились, не хотят раскрывать свой выбор или могут не прийти на участки.

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