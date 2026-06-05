Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

86.27

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

248

 

 

 

 

 

Новости

Трамп потребовал от назначенного им врио нацразведки США масштабных сокращений в разведывательном сообществе

The Insider
Иллюстрация к материалу

Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы новый исполняющий обязанности директора национальной разведки Билл Пулте, занимавший ранее должность главы ипотечного агентства, провел масштабные сокращения в ведомстве, причем как штата, так и бюджета. По словам президента, офис нацразведки был «слишком раздут слишком долго», сообщает Associated Press.

Об этом Трамп рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One, летя в Висконсин. В интервью The Wall Street Journal ранее он уточнил, что уже попросил Пулте «начать процесс» увольнений — в первую очередь сотрудников, работавших при администрациях Байдена и Обамы. Постоянный директор, которого Трамп планирует назначить позже, должен продолжить эту работу.

Отмечается, что назначение Пулте вызвало двухпартийное сопротивление в Сенате, поскольку он не имеет опыта в разведке. Ситуацию осложнила ключевая проблема — Сенат заблокировал продление национальной программы слежки, поскольку демократы заявили, что не доверяют Пулте в ее администрировании. Трамп подтвердил, что официально номинировать его на должность не намерен — Пулте останется временным руководителем до тех пор, пока не будет утвержден постоянный директор.

Офис нацразведки надзирает за 18 разведывательными ведомствами. При предыдущем директоре, Тулси Габбард, ведомство уже прошло через серьезные сокращения. В августе его бюджет урезали более чем на $700 млн в год, а штат — примерно на 40%. Габбард тогда назвала офис «раздутым и неэффективным».

Пулте возглавляет Федеральное агентство по жилищному финансированию и не имеет никакого опыта в разведке. Ранее он курировал активы на $10 трлн в ипотечных гигантах Fannie Mae и Freddie Mac.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  4. Плохая Aura. Почему АвтоВАЗ продолжает деградировать
  5. «Болезнь Пашиняна», «грядущая война с Россией» и «газовые камеры на Арарате». Как Кремль наводнил Армению фейками накануне выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте