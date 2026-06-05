Трамп потребовал от назначенного им врио нацразведки США масштабных сокращений в разведывательном сообществе

Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы новый исполняющий обязанности директора национальной разведки Билл Пулте, занимавший ранее должность главы ипотечного агентства, провел масштабные сокращения в ведомстве, причем как штата, так и бюджета. По словам президента, офис нацразведки был «слишком раздут слишком долго», сообщает Associated Press.

Об этом Трамп рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One, летя в Висконсин. В интервью The Wall Street Journal ранее он уточнил, что уже попросил Пулте «начать процесс» увольнений — в первую очередь сотрудников, работавших при администрациях Байдена и Обамы. Постоянный директор, которого Трамп планирует назначить позже, должен продолжить эту работу.

Отмечается, что назначение Пулте вызвало двухпартийное сопротивление в Сенате, поскольку он не имеет опыта в разведке. Ситуацию осложнила ключевая проблема — Сенат заблокировал продление национальной программы слежки, поскольку демократы заявили, что не доверяют Пулте в ее администрировании. Трамп подтвердил, что официально номинировать его на должность не намерен — Пулте останется временным руководителем до тех пор, пока не будет утвержден постоянный директор.

Офис нацразведки надзирает за 18 разведывательными ведомствами. При предыдущем директоре, Тулси Габбард, ведомство уже прошло через серьезные сокращения. В августе его бюджет урезали более чем на $700 млн в год, а штат — примерно на 40%. Габбард тогда назвала офис «раздутым и неэффективным».

Пулте возглавляет Федеральное агентство по жилищному финансированию и не имеет никакого опыта в разведке. Ранее он курировал активы на $10 трлн в ипотечных гигантах Fannie Mae и Freddie Mac.