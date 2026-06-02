Трамп назначил главу ипотечного агентства врио директора нацразведки США

Дональд Трамп объявил о назначении Билла Пулте исполняющим обязанности директора национальной разведки. 38-летний Пулте возглавляет Федеральное агентство по жилищному финансированию и не имеет никакого опыта в разведке, отмечает The Washington Post.

Пулте направлял в Министерство юстиции материалы с обвинениями в ипотечном мошенничестве против ряда политических противников Трампа, в том числе генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, сенатора Адама Шиффа, члена совета управляющих ФРС Лизы Кук и бывшего конгрессмена Эрика Суолвелла. Все четверо отрицают какие-либо нарушения.

Пулте сохранит свои нынешние должности директора Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA) и председателя ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac. Трамп обосновал назначение в посте в Truth Social, написав, что Пулте обладает «глубоким опытом управления наиболее чувствительными вопросами в Америке» и курировал активы на $10 трлн в Fannie Mae и Freddie Mac.

Пулте сменит Тулси Габбард, объявившую об отставке в конце мая. Габбард написала в письме об уходе, что ее мужу Аврааму Уильямсу поставлен диагноз «крайне редкая форма рака костей» и она должна быть рядом с ним.

Американист Ян Веселов в комментарии The Insider склоняется к мнению, что в случае с этим назначением сыграла основную роль политическая лояльность Пулте:

«Это преданный трампист, он находится на позиции человека, который отвечает за Федеральную комиссию по ипотечному кредитованию и в первую очередь занимался преследованием политических оппонентов Дональда Трампа. С его подачи начинались расследования против генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и сенатора-демократа Адама Шиффа из Калифорнии. Он настаивал на том, что они совершали мошенничество при оформлении ипотеки, и очень активно продвигал повестку политической мести со стороны Трампа. Я думаю, что в первую очередь его назначение продиктовано именно этим. При этом стоит отметить, что назначение действительно странное. Да, у Габбард тоже не было бэкграунда в спецслужбах и разведке, но она все-таки служила в вооруженных силах. А этот человек полностью не имеет никакого бэкграунда в этой сфере. И ведь не то, чтобы Трампу совсем некого было назначить, — можно было подыскать кого-нибудь более подходящего. Пулте будет совмещать работу на двух должностях — свой предыдущий пост в комиссии по ипотекам и директора Национальной разведки. Это беспрецедентное явление в американской истории — чтобы один человек занимал две подобные позиции, которые друг с другом никак не связаны».

Примечательно, что ранее Трамп объявил, что после ухода Габбард ее обязанности временно возьмет на себя первый заместитель директора нацразведки Аарон Лукас. Лукас провел более 20 лет в разведывательном сообществе, большую часть карьеры проработав офицером по операциям ЦРУ, в том числе начальником резидентуры.

После отставки Габбард Трамп написал, что она «проделала невероятную работу». Однако источники Reuters указывали, что в Белом доме были «давно недовольны» Габбард — в частности, ее отстраняли от обсуждений военных операций в Венесуэле и на Ближнем Востоке.