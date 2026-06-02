Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.55

EUR

86.25

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

278

 

 

 

 

 

Новости

Трамп назначил главу ипотечного агентства врио директора нацразведки США

The Insider
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Дональд Трамп объявил о назначении Билла Пулте исполняющим обязанности директора национальной разведки. 38-летний Пулте возглавляет Федеральное агентство по жилищному финансированию и не имеет никакого опыта в разведке, отмечает The Washington Post.

Пулте направлял в Министерство юстиции материалы с обвинениями в ипотечном мошенничестве против ряда политических противников Трампа, в том числе генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, сенатора Адама Шиффа, члена совета управляющих ФРС Лизы Кук и бывшего конгрессмена Эрика Суолвелла. Все четверо отрицают какие-либо нарушения.

Пулте сохранит свои нынешние должности директора Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA) и председателя ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac. Трамп обосновал назначение в посте в Truth Social, написав, что Пулте обладает «глубоким опытом управления наиболее чувствительными вопросами в Америке» и курировал активы на $10 трлн в Fannie Mae и Freddie Mac.

Пулте сменит Тулси Габбард, объявившую об отставке в конце мая. Габбард написала в письме об уходе, что ее мужу Аврааму Уильямсу поставлен диагноз «крайне редкая форма рака костей» и она должна быть рядом с ним.

Американист Ян Веселов в комментарии The Insider склоняется к мнению, что в случае с этим назначением сыграла основную роль политическая лояльность Пулте:

«Это преданный трампист, он находится на позиции человека, который отвечает за Федеральную комиссию по ипотечному кредитованию и в первую очередь занимался преследованием политических оппонентов Дональда Трампа. С его подачи начинались расследования против генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и сенатора-демократа Адама Шиффа из Калифорнии. Он настаивал на том, что они совершали мошенничество при оформлении ипотеки, и очень активно продвигал повестку политической мести со стороны Трампа. Я думаю, что в первую очередь его назначение продиктовано именно этим.

При этом стоит отметить, что назначение действительно странное. Да, у Габбард тоже не было бэкграунда в спецслужбах и разведке, но она все-таки служила в вооруженных силах. А этот человек полностью не имеет никакого бэкграунда в этой сфере. И ведь не то, чтобы Трампу совсем некого было назначить, — можно было подыскать кого-нибудь более подходящего. Пулте будет совмещать работу на двух должностях — свой предыдущий пост в комиссии по ипотекам и директора Национальной разведки. Это беспрецедентное явление в американской истории — чтобы один человек занимал две подобные позиции, которые друг с другом никак не связаны».

Примечательно, что ранее Трамп объявил, что после ухода Габбард ее обязанности временно возьмет на себя первый заместитель директора нацразведки Аарон Лукас. Лукас провел более 20 лет в разведывательном сообществе, большую часть карьеры проработав офицером по операциям ЦРУ, в том числе начальником резидентуры.

После отставки Габбард Трамп написал, что она «проделала невероятную работу». Однако источники Reuters указывали, что в Белом доме были «давно недовольны» Габбард — в частности, ее отстраняли от обсуждений военных операций в Венесуэле и на Ближнем Востоке.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  5. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте