ЕС разрабатывает санкции против израильского министра Бен-Гвира, который унижал активистов флотилии «Сумуд» на камеру — Bloomberg

ЕС начал подготовительную работу по введению санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в связи с обращением с активистами, пытавшимися прорвать морскую блокаду Газы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, дипломаты приступили к проработке мер в среду, 3 июня, — об этом чиновники ЕС сообщили послам государств-членов. Источники говорили на условиях анонимности, поскольку обсуждения проходят за закрытыми дверями. Официальный представитель Еврокомиссии на запрос не ответил.

Поводом для санкционного давления стало видео, опубликованное в социальных сетях: на нем задержанные международные активисты стоят лицом вниз со связанными руками, пока Бен-Гвир машет над ними израильским флагом. Инцидент осудил даже премьер Биньямин Нетаньяху, заявивший, что произошедшее «не соответствует ценностям и нормам Израиля». Несмотря на это, активисты флотилии «Сумуд» сообщили о переломах у пострадавших и обвинили израильских военных в домогательствах.

Единогласие среди стран-членов пока не достигнуто. На ужине 21 мая в ходе встречи НАТО в шведском Хельсингборге между европейскими министрами иностранных дел и их чешским коллегой Петром Мацинькой произошла острая перепалка. Чехия поддержала меры против израильских поселенцев, однако неоднократно отказывалась вводить санкции против конкретных израильских чиновников. Ограничения требуют единогласного голосования, что, как отмечается, давно парализует ЕС в ряде внешнеполитических вопросов.

В мае ЕС уже согласовал санкции против израильских поселенцев на Западном берегу, однако Бен-Гвир и министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в итоговый список включены не были, чтобы обеспечить более широкую поддержку пакета. В свою очередь, Франция закрыла Бен-Гвиру въезд, а глава МИД этой страны Жан-Ноэль Барро заявил, что вместе с итальянским коллегой будет добиваться санкций против министра, перечислив длинный список его «шокирующих» высказываний и действий.