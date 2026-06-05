Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

86.27

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

70

 

 

 

 

 

Новости

ВМС США задержали у Шри-Ланки танкер с 1,9 млн баррелей иранской нефти — INDOPACOM

The Insider
Иллюстрация к материалу

Военно-морские силы США задержали в Индийском океане танкер LENORE (ранее DAVINA, IMO: 9259367), перевозивший около 1,9 млн баррелей иранской нефти. Судно находилось в районе Шри-Ланки и в течение нескольких недель курсировало с отключенной системой автоматической идентификации (AIS), скрывая свое местоположение.

По данным базы Equasis, танкер ходит под ложным флагом Кюрасао.

О проведении операции сообщил Индо-Тихоокеанский командный центр США (INDOPACOM). В заявлении говорится, что американские военные провели досмотр и проверку судна в международных водах в рамках мер по пресечению деятельности санкционированных иранских нефтяных сетей.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3804

«Мы продолжим обеспечивать соблюдение международного морского права, нарушать работу незаконных сетей и задерживать суда, оказывающие материальную поддержку Ирану, где бы они ни действовали», — говорится в сообщении командования. В INDOPACOM подчеркнули, что международные воды не могут служить укрытием для лиц и компаний, находящихся под санкциями.

Танкер LENORE (IMO 9259367), ранее известный как DAVINA, загрузил нефть на иранском терминале острова Харк 20 марта и покинул Иран 23 марта, что видно на сервисах слежения. После этого судно отключило транспондер AIS. Последние шесть недель танкер находился у побережья Галле на юге Шри-Ланки.

После проведения досмотра AIS танкера вновь был включен, что позволило подтвердить его местоположение. По оценкам TankerTrackers, с 2024 года судно перевезло около 20 млн баррелей иранской нефти. В октябре 2024 года оно было включено в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Задержание произошло на фоне продолжающейся кампании Вашингтона против так называемого «теневого флота» Ирана — сети танкеров, которые используются для обхода нефтяных санкций, часто меняют названия и владельцев, а также отключают системы слежения во время перевозок.

С начала морской блокады американские ВМС уже перехватили 129 торговых судов, связанных с Ираном и направлявшихся в иранские порты либо выходивших из них. Об этом также 5 июня сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM). 

«Блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах», — отмечают в CENTCOM.

3 июня The Insider писал, что Иран и США обменялись самыми масштабными взаимными ударами с момента установления режима прекращения огня. Иран атаковал объекты США в Бахрейне и Кувейте, заявив, что целью был штаб 5-го флота ВМС США в Манаме. В ответ американские военные нанесли удары по иранской военной инфраструктуре и связанным с Тегераном судам. 

Эскалация произошла на фоне зашедших в тупик переговоров между Вашингтоном и Тегераном: 1 июня Иран объявил о приостановке диалога с США, хотя президент Дональд Трамп позднее заявил, что переговорный процесс продолжается.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  4. Плохая Aura. Почему АвтоВАЗ продолжает деградировать
  5. «Болезнь Пашиняна», «грядущая война с Россией» и «газовые камеры на Арарате». Как Кремль наводнил Армению фейками накануне выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте