ВМС США задержали у Шри-Ланки танкер с 1,9 млн баррелей иранской нефти — INDOPACOM

«Мы продолжим обеспечивать соблюдение международного морского права, нарушать работу незаконных сетей и задерживать суда, оказывающие материальную поддержку Ирану, где бы они ни действовали», — говорится в сообщении командования. В INDOPACOM подчеркнули, что международные воды не могут служить укрытием для лиц и компаний, находящихся под санкциями.

Танкер LENORE (IMO 9259367), ранее известный как DAVINA, загрузил нефть на иранском терминале острова Харк 20 марта и покинул Иран 23 марта, что видно на сервисах слежения. После этого судно отключило транспондер AIS. Последние шесть недель танкер находился у побережья Галле на юге Шри-Ланки.

После проведения досмотра AIS танкера вновь был включен, что позволило подтвердить его местоположение. По оценкам TankerTrackers, с 2024 года судно перевезло около 20 млн баррелей иранской нефти. В октябре 2024 года оно было включено в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Задержание произошло на фоне продолжающейся кампании Вашингтона против так называемого «теневого флота» Ирана — сети танкеров, которые используются для обхода нефтяных санкций, часто меняют названия и владельцев, а также отключают системы слежения во время перевозок.

С начала морской блокады американские ВМС уже перехватили 129 торговых судов, связанных с Ираном и направлявшихся в иранские порты либо выходивших из них. Об этом также 5 июня сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

«Блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах», — отмечают в CENTCOM.

3 июня The Insider писал, что Иран и США обменялись самыми масштабными взаимными ударами с момента установления режима прекращения огня. Иран атаковал объекты США в Бахрейне и Кувейте, заявив, что целью был штаб 5-го флота ВМС США в Манаме. В ответ американские военные нанесли удары по иранской военной инфраструктуре и связанным с Тегераном судам.

Эскалация произошла на фоне зашедших в тупик переговоров между Вашингтоном и Тегераном: 1 июня Иран объявил о приостановке диалога с США, хотя президент Дональд Трамп позднее заявил, что переговорный процесс продолжается.