США заявили об ударе по коммерческому судну, пытавшемуся прорвать блокаду Ирана. Владелец зарегистрирован в ОАЭ

CENTCOM пишет, что атаковал судно 29 мая. Согласно сервису отслеживания движений судов Starboard Maritime Intelligence, LIAN STAR действительно шел по Оманскому заливу 25 мая, тогда же был отключен AIS. Владелец судна — компания MASHINI S, зарегистрированная в Дубае, ОАЭ. Коммерческий и технический менеджер судна — также MASHINI S.

В специализированной морской базе MagicPort фигурирует компания с похожим названием MASHINI SM & CHAPI H, связанная с другим сухогрузом грузоподъемностью около 1600 тонн. В качестве «контактной информации» указан иранский город Бушир, а сама компания обозначена как владелец и коммерческий менеджер судна.

Как утверждают в CENTCOM, это уже шестое судно, остановленное в ходе морской блокады Ирана. Еще 116 кораблей были вынуждены изменить маршрут, а одному судну ранее разрешили продолжить плавание.

США объявили о введении блокады 17 апреля после того, как Иран фактически ограничил судоходство через Ормузский пролив на фоне войны на Ближнем Востоке. Вашингтон заявляет, что блокада направлена на ограничение нефтяного экспорта Ирана и сокращение финансовых поступлений в бюджет страны.

Тем временем Иран настаивает, что проход через Ормузский пролив должен осуществляться только с разрешения Тегерана. В субботу иранское военное командование предупредило, что любые военные корабли, которые попытаются вмешиваться в соблюдение новых правил судоходства, могут стать целью для удара.

Кроме того, Тегеран ввел плату за проход через пролив, которая, по данным СМИ, может достигать двух миллионов долларов за одно судно. Ряд экспертов считает такие сборы нарушением принципа свободы международного судоходства.