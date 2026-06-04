Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.34

EUR

85.12

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

187

 

 

 

 

 

Новости

Гранит, которого не должно было быть на дне Тирренского моря, раскрыл ранее неизвестный механизм формирования океанов

The Insider
Фото: LSU College of Science

Фото: LSU College of Science

Геологи обнаружили гранит в мантийных породах со дна Тирренского моря, совершив неожиданную находку, которая помогла объяснить, как именно формировался молодой океанический бассейн. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Участники экспедиции IODP-402 рассчитывали извлечь ультрамафические мантийные породы, богатые железом и магнием, а также фрагменты океанической коры. Вместо этого среди мантийных пород обнаружились светлые гранитные включения.

«Когда мы впервые подняли гранит, мы все были поражены — это породы, которые обычно ассоциируются с континентальной корой, а не с океанической или мантией», — сказала геолог из Университета штата Луизиана Эйрини Пулаки.

Датирование кристаллов циркона показало, что гранитная магма затвердела около четырех миллионов лет назад на глубине семи-девяти километров. Уже через 500 тысяч лет те же породы оказались на морском дне — подъем шел со скоростью около двух сантиметров в год. Это совпадает с полной скоростью раздвижения тектонических плит в регионе, а значит, весь процесс расхождения плит в тот период обеспечивался единственным крупным разломом.

Роль гранита оказалась принципиальной. При температурах 400–450°C он значительно мягче окружающих мантийных пород, поэтому деформировался первым, принимая на себя напряжение и действуя как смазка вдоль разломной зоны. Исследование показывает, что гранитные включения, возникшие в ходе образования бассейна, помогали концентрировать движение вдоль крупного отслоения и сохранили временной и температурный след, необходимый для реконструкции быстрого подъема глубоких мантийных пород к поверхности.

Серпентинизация — процесс, при котором морская вода, проникая в горные породы, делает их мягче, — традиционно считалась главным механизмом такого подъема. Однако изотопный анализ образцов показал, что серпентинизация в Тирренском море происходила при температуре около 200°C — то есть уже на финальной, мелководной стадии. Именно гранит, а не вода, запустил и поддержал подъем на самом глубоком этапе.

Авторы считают, что даже небольшие вкрапления гранита и других химически дифференцированных магматических пород могут существенно ускорять подъем мантии на пассивных континентальных окраинах и медленно расходящихся срединно-океанических хребтах по всему миру.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  5. Плохая Aura. Почему АвтоВАЗ продолжает деградировать

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте