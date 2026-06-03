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Новости

Книгу Симоньян включили в шорт-лист «Большой книги». Ранее ее задним числом добавили в лонг-лист, а критики разошлись в оценках романа

The Insider
Россотрудничество

Россотрудничество

Книгу главного редактора российского государственного телеканала RT Маргариты Симоньян включили в список финалистов литературной премии «Большая книга».

В конкурсную программу роман пропагандистки «В начале было Слово — в конце будет Цифра» добавили уже после публикации длинного списка претендентов: он появился в номинации «Художественная проза». После обновления лонг-листа число книг в нем увеличилось до 30.

Вскоре директор премии Татьяна Восковская объяснила добавление книги задним числом технической ошибкой. По ее словам, часть данных Excel-таблицы была перенесена неверно: пропала строка именно с романом Симоньян.

Книга вышла летом прошлого года в издательстве АСТ. Она рассказывает о постапокалиптическом мире, где после ядерной войны и медицинского воскрешения человечеством управляет искусственный интеллект, а молодой ученый пытается бросить ему вызов перед наступлением конца света. Сама автор назвала произведение «главным делом жизни».

Книга получила и положительные, и негативные отзывы критиков. В частности, православный писатель Владимир Крупин назвал роман «кощунством»:

«Надо ли еще цитировать эту мерзость? Вспомним, что даже большевистский ленинский Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви гласил: „Чувства верующих уважаются“. Естественно, посмотрел в интернете сведения об авторе.  Узнал, что это деятельница большого масштаба, она „медиаменеджер“. Так как я в этом ничего не понимаю, то и в понимание этого не углублялся. Для меня было ясно одно: я прочел текст, полный издевательства над святынями Православия. А нам сказано: прощать своих врагов, но бороться с врагами Божиими. И я себе не смог бы простить, если бы притворился, что не читал этих строк».

В свою очередь, провоенный писатель Захар Прилепин похвалил автора:

«Современная фантастика – явление многогранное. Нашумевший и ставший лидером продаж роман главного редактора телеканала RT и медиагруппы „Россия сегодня“ Маргариты Симоньян „В начале было Слово – в конце будет Цифра“ стоит в ней особняком. Это произведение носит глубоко религиозный характер, напрямую отсылающий к Священному писанию. Автор разбирается в том, о чем пишет, досконально и всеобъемлюще. А персонажи романа о грядущем Апокалипсисе делают его очень реалистичным».

С 2010 года Симоньян опубликовала четыре книги. Помимо «В начале было Слово — в конце будет Цифра» в шорт-лист «Большой книги» в этом году также вошли еще девять произведений в номинации «Художественная проза» и пять — в номинации «Нон-фикшн»:

  • Коля Андреев «Всклянь»;
  • Вера Богданова «Царствие мне небесное»;
  • Елена Долгопят «Черты лица»;
  • Михаил Елизаров «Юдоль»;
  • Алексей Колесников «Закрепщик»;
  • Анна Лужбина «Крууга»;
  • Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»;
  • Захар Прилепин «Тума»;
  • Маргарита Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра»;
  • Сергей Шаргунов «Попович»;
  • Сергей Беляков «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории»;
  • Лев Данилкин «Палаццо Мадамы»;
  • Андрей Плахов «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти»;
  • Роман Сенчин «Александр Тиняков: Человек и персонаж»;
  • Александр Снегирёв «По линии матери».

Как ожидается, обладателей премии объявят в конце декабря.

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