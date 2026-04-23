В лонг-лист премии «Большая книга» уже после его публикации добавили Маргариту Симоньян

Российская литературная премия «Большая книга» 22 апреля объявила длинный список претендентов. Однако уже после его публикации в номинацию «Художественная проза» добавили еще один роман: «В начале было Слово — в конце будет Цифра» авторства главного редактора МИА «Россия сегодня», пропагандистки Маргариты Симоньян. На это обратил внимание Telegram-канал «Книгижарь».

Список отредактирован в Telegram-канале «Большой книги» и на сайте премии, там теперь 30 претендентов. Однако первый вариант списка, без Симоньян, сохранился в заметке «Коммерсанта». В сообщении агентства ТАСС, которое выступает в качестве информационного партнера премии, также говорится о 29 претендентах.