В лонг-лист премии «Большая книга» уже после его публикации добавили Маргариту Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Бизнес Online / Global Look Press

Российская литературная премия «Большая книга» 22 апреля объявила длинный список претендентов. Однако уже после его публикации в номинацию «Художественная проза» добавили еще один роман: «В начале было Слово — в конце будет Цифра» авторства главного редактора МИА «Россия сегодня», пропагандистки Маргариты Симоньян. На это обратил внимание Telegram-канал «Книгижарь».

Список отредактирован в Telegram-канале «Большой книги» и на сайте премии, там теперь 30 претендентов. Однако первый вариант списка, без Симоньян, сохранился в заметке «Коммерсанта». В сообщении агентства ТАСС, которое выступает в качестве информационного партнера премии, также говорится о 29 претендентах.

Обновление. После того как на изменения в лонг-листе обратили внимание СМИ, директор премии «Большая книга» Татьяна Восковская выпустила заявление с объяснением произошедшего. По ее словам, произошла техническая ошибка:

«При подготовке материалов к пресс-конференции часть данных из внутренней эксель-таблицы с итогами работы Совета экспертов по формированию Длинного списка 21-го сезона по невниманию была неверно перенесена. Так пропала строка с книгой Маргариты Симоньян. <...>

К сожалению, ошибка была обнаружена по окончании пресс-конференции, когда на официальных ресурсах премии уже был опубликован Длинный список из 29 произведений, и уже после того, как многие перепечатали его в ошибочной редакции».

Маргарита Симоньян начиная с 2010 года опубликовала четыре книги. На сайте «Литрес» сообщается, что она — член Союза писателей России. 

