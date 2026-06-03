Россия заявила о планах по производству самолетов SJ-100 в Индии. «Из-за санкций самолет останется продуктом для узкого рынка» — авиаэксперт

Индийские авиакомпании хотят купить «100–200» российских самолетов SJ-100 и Ил-114-300, рассказал в интервью ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха. По его словам, обсуждается создание лицензионного производства SJ-100 на мощностях индийской Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Бадеха допускал, что выпуск «Суперджетов» в Индии может начаться через три года и назвал «хорошим темпом» производство на уровне 20–40 бортов в год.

Авиационный эксперт, говоривший на условиях анонимности, рассказал The Insider, что заявление ОАК о возможном производстве самолетов Superjet в Индии выглядит сомнительно по нескольким причинам: