Россия заявила о планах по производству самолетов SJ-100 в Индии. «Из-за санкций самолет останется продуктом для узкого рынка» — авиаэксперт

Индийские авиакомпании хотят купить «100–200» российских самолетов SJ-100 и Ил-114-300, рассказал в интервью ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха. По его словам, обсуждается создание лицензионного производства SJ-100 на мощностях индийской Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Бадеха допускал, что выпуск «Суперджетов» в Индии может начаться через три года и назвал «хорошим темпом» производство на уровне 20–40 бортов в год.
Авиационный эксперт, говоривший на условиях анонимности, рассказал The Insider, что заявление ОАК о возможном производстве самолетов Superjet в Индии выглядит сомнительно по нескольким причинам:
«Во-первых, любой гражданский самолет, выпускаемый в рамках проекта с участием российских государственных авиастроительных структур, почти неизбежно получает санкционный токсичный след. Формально его можно попытаться сертифицировать и эксплуатировать на отдельных внутренних рынках — например, в России или Индии, — но для нормального международного коммерческого продукта этого недостаточно. Авиакомпаниям нужны доступ к запчастям, программному обеспечению, обновлениям, страхованию, лизингу, международному обслуживанию и предсказуемой поддержке производителя. В случае самолета, связанного с ОАК / „Ростехом“, всё это превращается в системный риск.
Во-вторых, до сих пор нет убедительных доказательств существования серийного Superjet, в котором все ключевые узлы и системы были бы полностью российского происхождения и при этом машина была бы реально готова к массовой коммерческой эксплуатации. Исторически Superjet был международным проектом с большим количеством западных компонентов. После введения санкций Россия пытается заменить двигатели, авионику и другие системы, но именно это и стало главным узким местом программы. Поэтому идея „просто перенести производство в Индию“ не решает базовую проблему: без западных подрядчиков, сертифицированных компонентов и нормальной цепочки поставок самолет остается ограниченным продуктом для очень узкого рынка.
В-третьих, сама Индия в лице HAL имеет большой опыт в военной авиации, но не в современной серийной сборке гражданских реактивных лайнеров. HAL действительно десятилетиями работает с военными самолетами и вертолетами, включая лицензионное производство, модернизацию и обслуживание Су-30МКИ для ВВС Индии. Но это не то же самое, что построить, сертифицировать, поддерживать и продавать современный гражданский regional jet.
Гражданский опыт HAL в основном связан со старыми или нишевыми турбовинтовыми проектами. HS-748/Avro — это британская разработка конца 1950-х годов, фактически самолет другой авиационной эпохи. Dornier Do-228 / Hindustan-228 — тоже не современный реактивный лайнер, а небольшой турбовинтовой самолет, исходно разработанный еще в 1980-е годы. То есть у HAL есть опыт производства и обслуживания отдельных гражданских машин, но это не компетенция уровня Embraer, Airbus или COMAC в современной программе регионального реактивного самолета».