Россия будет помогать талибам чинить советскую военную технику

Россия намерена помочь «Талибану» восстановить советскую военную технику в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве, подписанного 27 мая. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов РИА «Новости».

По имеющимся данным, на вооружении у талибов до сих пор находятся десятки танков Т-55 и Т-62, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, вертолеты Ми-17 и Ми-24, несколько транспортных самолетов советского производства, а также артиллерия и стрелковое оружие — наследие присутствия СССР в Афганистане до вывода войск в 1989 году.

Детали майского соглашения не раскрываются. Кабулов охарактеризовал документ как рамочный, предусматривающий возможность заключения отдельных контрактов на поставки различных систем. Ранее востоковед и эксперт NEST Centre Руслан Сулейманов в разговоре с The Insider назвал договор «символической мерой», усомнившись в наличии реальных предпосылок для серьезного военного сотрудничества и передачи технологий талибам.

«Талибан» по-прежнему признан террористической организацией в США и ЕС. В России же его статус изменился. В декабре 2024 года Госдума приняла, а Путин подписал закон, открывающий путь к исключению движения из террористического списка, а в апреле 2025-го Верховный суд РФ приостановил действовавший запрет на деятельность «Талибана» на территории страны.