В Иране казнили еще двоих участников январских протестов. С начала марта были казнены как минимум 42 человека вопреки обещаниям властей

В Иране казнили двух участников январских протестов. Об этом сообщает базирующийся в Лондоне иранский оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на судебное агентство Mizan News.

Мехрдада Мохаммадинию и Ашкана Малеки арестовали во время протестов в январе этого года. Их приговорили к смертной казни по обвинениям в поджоге мечети в районе Гиша в Тегеране, порче государственного имущества, столкновениях с силовиками и перекрытии улиц.



Правозащитные организации неоднократно указывали, что признания политических заключенных в Иране часто выбивают под давлением и что им отказывают в праве на справедливое судебное разбирательство.



26 мая базирующаяся в США иранская правозащитная организация HRANA сообщила, что в стране казнили бывшего 34-летнего чемпиона по смешанным боевым искусствам, тренера и международного рефери Голамреза Хани Шекараба. Иранские власти сочли его одним из оперативных руководителей Моссада за рубежом, который вербовал людей внутри страны. За день до этого в Иране также казнили двух мужчин за участие протестах и по обвинению в шпионаже.

В середине января власти Ирана заявляли, что не намерены казнить протестующих. «Никаких повешений не будет ни сегодня, ни завтра. Я могу сказать вам, я уверен, что никакого плана вешать [протестующих] вообще нет. <...> О повешении не может быть и речи», — говорил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.



Однако вопреки этому обещанию уже в марте были казнены три человека по обвинению в «ведении войны против Бога» — одном из самых тяжелых преступлений в иранском шариатском праве. Как пишет CBS News, среди них был 19-летний борец молодежной сборной страны Салех Мохаммади. По данным судебного агентства Mizan, протестующие были повешены в городе Кум к югу от Тегерана. Власти утверждают, что они участвовали в убийстве двух полицейских и действовали «в интересах Израиля и США».



Точное количество казненных участников протестов не известно. По подсчетам Iran International на 24 мая, всего с начала войны с коалицией Израиля и США в марте этого года иранские власти казнили как минимум 37 человек по обвинениям, связанным с «национальной безопасностью». По данным ООН на конец апреля, после начала войны были казнены по меньшей мере 21 человека.



Массовые протесты вспыхнули в конце декабря 2025 года из-за ухудшения экономической ситуации и быстро переросли в политический протест с требованием смены режима. Наиболее масштабные акции прошли 8–9 января.



По данным правозащитных организаций, иранские силовые структуры массово расстреливали протестующих на улицах и в больницах. Иранские власти официально признают гибель более 3 тысяч человек, однако правозащитники и независимые СМИ утверждают, что число погибших дошло до нескольких десятков тысяч.

В 2025 году, по подсчетам HRNA, в Иране казнили более 1900 человек. Это вдвое больше, чем годом ранее. Большинство приговоров привели в исполнение тайно или без публичного объявления.