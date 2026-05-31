В Севастополе готовят запрет на морской туризм для малого бизнеса на фоне строительства гостинично-яхтенного проекта Ротенбергов

Оккупационные власти Севастополя готовят ограничения, которые могут фактически запретить морские прогулки из Балаклавы к мысу Айя для малого бизнеса — владельцев яликов, экскурсионных катеров и маломерных судов. Это происходит на фоне строительства в Балаклаве масштабного кластера с яхтенной мариной, гостиницами и элитной недвижимостью структурами, связанными с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами.



На общественное обсуждение вынесен проект новых правил для заказника «Мыс Айя». Документ запрет на нахождение в акватории заказника судов и других плавсредств, кроме транзитного или беспересадочного прохода, а также запрет на высадку людей с судов на территорию и в акваторию заказника. Если изменения будут приняты, под угрозой окажутся традиционные морские маршруты к Инжиру, Золотому пляжу, Батилиману и другим популярным местам отдыха, которые десятилетиями были одной из главных туристических достопримечательностей Балаклавы.



При этом тот же проект допускает развитие туристической инфраструктуры на берегу. В частности, он разрешает обустройство туристических стоянок, лагерей и мест отдыха на Турецкой поляне, в урочище Инжир, на Золотом пляже, в Аязьме Верхней, Батилимане и на Куш-Кая. Для этих объектов также допускается строительство, реконструкция и размещение сетей электроснабжения, лесных дорог, водоснабжения и водоотведения.

В сводном отчете к проекту говорится, что ограничения объясняются антропогенной нагрузкой на акваторию заказника. По данным ФИЦ ИнБЮМ, с мая по сентябрь там фиксируется большое количество плавсредств, а якорные стоянки маломерных судов, яхт, круизных лайнеров и других судов негативно влияют на донные биоценозы и нерест рыб. При этом предложенная норма шире запрета якорения: она ограничивает само нахождение судов и плавсредств в акватории заказника, оставляя только транзитный или беспересадочный проход.



Специалист по устойчивому туризму Александр Железняк в разговоре с ForPost назвал такую комбинацию ограничений и разрешений риском монополизации туристической отрасли. По его мнению, доступ к популярным местам отдыха с моря ограничивают одновременно с созданием условий для освоения побережья крупными проектами.



Спор вокруг новых правил развивается на фоне масштабной перестройки Балаклавы. Одним из крупнейших проектов в аннексированном Крыму стала яхтенная марина, которую строят братья Ротенберги. К 2030 году здесь планируют создать курортный кластер на 600 яхтенных мест с гостиницами, ресторанами, прогулочными зонами и туристической недвижимостью.



Ранее ради этого проекта власти уже сокращали границы объекта культурного наследия «Северное предместье крепости Чембало». После археологических раскопок часть территории средневекового поселения была исключена из охранной зоны, что позволило продолжить строительство гостиничного комплекса компании «Порт Ламос», связанной со структурами Ротенбергов.



За последние годы под проект яхтенной марины в Балаклаве также изымались земельные участки и недвижимость. Местные жители рассказывали, что представители застройщика предлагали им продать дома, объясняя это тем, что старые постройки будут портить вид будущего курортного комплекса.



Владельцы балаклавских яликов опасаются, что новые ограничения окончательно вытеснят традиционный морской туризм, который существовал в городе еще до появления крупных инвестиционных проектов. По их словам, в Балаклаве работают более 125 лодок, а короткий летний сезон остается основным источником дохода для сотен семей.