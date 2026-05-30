WSJ: ОАЭ тайно нанесли десятки ударов по Ирану в координации с США и Израилем

Объединённые Арабские Эмираты принимали значительно более активное участие в войне против Ирана, чем сообщалось ранее. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники, ОАЭ нанесли десятки авиаударов по территории Ирана в координации с США и Израилем. По данным собеседников издания, атаки начались в первые дни войны и продолжались даже после объявления апрельского перемирия. Среди целей были острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, порт Бендер-Аббас, нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван и нефтехимический комплекс Асалуйе.

Часть ударов была нанесена по энергетической инфраструктуре Ирана в ответ на атаки Тегерана на нефтегазовые объекты ОАЭ. Удар по комплексу Асалуйе, проведённый совместно с Израилем, вызвал международную критику. После этого Вашингтон, по данным источников WSJ, попросил Израиль прекратить атаки на энергетические объекты.

Несмотря на заявления стран Персидского залива о том, что они не позволят использовать свою территорию для ударов по Ирану, некоторые государства изменили позицию после начала войны. Иран в ответ начал наносить удары ракетами и беспилотниками по городам, аэропортам и объектам энергетической инфраструктуры стран региона. Как утверждают источники газеты, больше всего от этих атак пострадали именно ОАЭ. По стране было выпущено более 2800 ракет и беспилотников — больше, чем по любой другой стране, включая Израиль.

Активное участие Эмиратов в конфликте привело к разногласиям внутри Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. По данным WSJ, Саудовская Аравия выражала недовольство действиями Абу-Даби и просила США убедить ОАЭ отказаться от дальнейших ударов по Ирану, опасаясь ответных атак на региональную нефтяную инфраструктуру и возможного роста мировых цен на нефть.

По словам источников издания, напряжённость возникла и между президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Эмиратского лидера раздражал отказ Эр-Рияда участвовать в совместных военных действиях против Ирана. При этом ранее Reuters сообщал, что Саудовская Аравия также тайно нанесла удары по Ирану.

Помимо военной кампании, ОАЭ предпринимали шаги против финансовых интересов Тегерана. В стране закрыли связанные с Ираном школы и клубы, а также ограничили выдачу виз и транзит иранским гражданам.

Как отмечает газета, война ещё больше укрепила стратегическое партнёрство между ОАЭ и Израилем. Во время конфликта Израиль направил в Эмираты батареи системы ПВО «Железный купол» и военнослужащих для защиты страны. Кроме того, в ОАЭ тайно приезжали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава «Моссада», руководитель службы безопасности ШАБАК и начальник Генштаба для координации действий против Ирана.

В последнее время, однако, Абу-Даби начал занимать более осторожную позицию и выступать за дипломатическое урегулирование конфликта. По данным источников WSJ, президент ОАЭ был среди региональных лидеров, которые в начале мая призывали Дональда Трампа заключить мирное соглашение с Ираном.