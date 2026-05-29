Панама обязала офшорные компании вести реальный бизнес в стране или платить 15% налога

Панама приняла закон, который обязывает входящие в транснациональные группы компании подтверждать реальную экономическую деятельность в стране. В противном случае их иностранные пассивные доходы будут облагаться налогом по ставке 15%. Закон подписал президент Панамы Хосе Рауль Мулино. Новые правила вступят в силу с 2027 финансового года. На изменения обратил внимание управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations Илья Шуманов.

Закон распространяется на компании, зарегистрированные или находящиеся в Панаме и входящие в международные корпоративные группы. Чтобы сохранить действующие налоговые льготы, им придется доказать наличие в стране квалифицированного персонала, помещений для работы, операционных расходов и принятия ключевых управленческих решений. В противном случае дивиденды, проценты, роялти, доходы от недвижимости и другие пассивные доходы из-за рубежа будут облагаться налогом по ставке 15%. Исключения предусмотрены для банков, страховых компаний, участников рынка ценных бумаг и судоходной отрасли. Закон также позволяет зачесть налоги, уже уплаченные за рубежом. Эти положения закреплены в новом разделе Налогового кодекса Панамы об «экономическом присутствии» компаний.

Фактически Панама отказывается от одной из ключевых особенностей своей офшорной модели. До сих пор компании могли регистрироваться в стране и получать доходы за рубежом практически без налогообложения, не ведя там реальной деятельности.

Поправки были приняты под давлением Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые много лет добиваются от Панамы ужесточения правил для офшорных структур. После публикации расследования Panama Papers в 2016 году страна постепенно вводила новые требования к прозрачности бизнеса, раскрытию владельцев компаний и налоговому контролю.

Последствия этого давления уже заметны. По данным исследования Bloomberg Línea, основанного на данных государственного реестра Панамы, число регистраций анонимных компаний с 2012 по 2022 год сократилось на 63%. Одновременно резко выросло число ликвидируемых структур: если в 2013 году были закрыты всего 7 компаний и фондов, то в 2022 году — уже 5575.

После публикации Panama Papers власти Панамы также начали массово приостанавливать и ликвидировать компании, не выполнявшие новые требования законодательства. По данным Международного валютного фонда, к началу 2023 года была приостановлена деятельность более полумиллиона юридических лиц.

Расследование Panama Papers было основано на утечке 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Оно показало, как офшорные структуры использовались для уклонения от налогов, сокрытия активов и отмывания денег. Среди фигурантов расследования были десятки мировых политиков и бизнесменов. В российской части расследования особое внимание привлекли офшорные структуры, связанные с другом Владимира Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Позднее в материалах Pandora Papers фигурировали также активы, связанные с бывшей любовницей Путина Светланой Кривоногих и бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Несмотря на реформы, эксперты отмечают, что Панама уже давно перестала быть главным мировым центром офшорного бизнеса. Значительная часть международных финансовых потоков за последние годы переместилась в другие юрисдикции, включая американский штат Делавэр, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, ОАЭ, Сингапур и Швейцарию.