В РФ с начала года не появился ни один новый иностранный бренд. Такого не было даже после начала войны

The Insider
Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

За первые пять месяцев 2026 года ни один иностранный бренд не вышел на российский рынок, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков. Они называют результат незавершенного первого полугодия антирекордом. За аналогичные периоды последних лет в РФ появлялось несколько новых игроков, в том числе в пандемию коронавируса и после начала полномасштабной российско-украинской войны.

За первые пять месяцев 2025 года на российский рынок вышли как минимум девять международных компаний с офлайн-точками, включая итальянский спортивный бренд Kappa, испанскую ювелирную марку Pdpaola и белорусский Mua. Всего за год аналитики насчитали 12 новых иностранных брендов — вдвое меньше, чем в 2023-м и 2024-м.

По словам экспертов, с которыми поговорила газета, иностранные компании не готовы инвестировать в российских рынок из-за «общего макроэкономического фона», охлаждения потребительского рынка, снижения трафика в торговых центрах, а также боевых действий на Ближнем Востоке. По словам одного из собеседников, Дубай долгое время был ключевым логистическим хабом для зарубежных поставок, однако военная операция против Ирана нарушила привычные маршруты.

Тем временем с начала года российский рынок покинули как минимум семь зарубежных брендов, среди них турецкие Les Benjamins и Karaca Home, а также казахстанский Gaissina. Участники рынка отмечают, что оставшиеся иностранные компании сейчас действуют осторожно: чаще работают через маркетплейсы, местных партнеров или небольшие форматы, не беря на себя долгосрочных обязательств. До конца года в РФ могут выйти еще не более десяти зарубежных брендов.

После вторжения России в Украину иностранный бизнес начал массово сворачивать работу в РФ: сотни компаний полностью ушли с  рынка, многие приостановили деятельность или отказались от дальнейшего развития в стране.

