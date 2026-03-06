Dior рассчитывает возобновить работу своих магазинов в Москве в 2028 году — «Ъ»

Представляющая Dior в России компания «Кристиан Диор кутюр Столешников» рассчитывает, что два магазина модного дома в Москве возобновят свою работу в 2028 году. Это следует из бухгалтерской отчетности компании, пишет газета «Коммерсантъ».

Такая оценка содержится в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. Согласно ей, «Кристиан Диор кутюр Столешников» ожидает открытия двух магазинов в Москве — в ГУМе и Столешниковом переулке — с 1 января 2028 года.

Магазины Dior, как и многих других иностранных брендов, приостановили работу в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Компания сохраняет за собой товарные знаки и в ряде случаев — арендованные помещения.

В 2024 году у «Кристиан Диор кутюр Столешников» оставались четыре точки в Москве: в ГУМе, ЦУМе, Столешниковом переулке и торговом центре «Времена года» на западе столицы. В отчетности за тот же год говорилось, что компания приняла решение полностью закрыть часть своих магазинов. Бутики в Столешниковом переулке и ГУМе не работают, но вывески Dior там сохранились.

Как отмечают опрошенные «Ъ» эксперты, Dior, скорее всего, хочет сохранить для себя возможность возобновить работу бренда в России в долгосрочной перспективе. В довоенном 2021 году российский рынок обеспечил Dior 8,5 млрд рублей выручки и порядка 1,4 млрд рублей чистой прибыли. Для сравнения: в 2025-м выручка «Кристиан Диор кутюр Столешников» составила всего 592 тысяч рублей, а чистый убыток — 120 млн рублей.