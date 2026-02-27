Французская LVMH, продавшая после начала войны бутики Dior и Bulgari в России, сохранила контроль над элитным отелем в Санкт-Петербурге

Французская компания LVMH сохранила контроль над элитной гостиницей Grand Hotel Europe в Санкт-Петербурге после начала войны, несмотря на заявления о закрытии своего бизнеса в России. Она продолжает принимать и обслуживать корпоративных клиентов, находящихся под европейскими санкциями — среди них сотрудники «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Роснефти» и других корпораций. Об этом пишет агентство Reuters.

Все публичные признаки связи отеля с французской компанией были скрыты — например, с его фасада исчезла табличка с логотипом Belmond (входит в LVMH), а в 2023-м гостиница пропала с официального сайта компании. О том, что Belmond продолжает контролировать Grand Hotel Europe свидетельствуют корпоративные документы, обнародуемые в России, Великобритании и Франции.

Так, управляющая отелем Europe Hotel LLC указана в списке из нескольких сотен «дочек» LVMH на 401-й странице ежегодного отчета компании французским регуляторам.

В налоговых документах, изученных Reuters, также упоминаются корпоративные клиенты гостиницы. Со второго квартала 2022-го по первый квартал 2025-го отель получал деньги от структур «Ростеха», «Совкомфлота», «Роснефти», Сберабанка, Совкомбанка, ВТБ, а также «Президент-Сервиса» — официального туроператора управделами президента. «Президент-Сервис» выплатил гостинице в общей сложности около $270 тысяч, а подсанкционный Совкомбанк — около $140 тысяч. Как отмечает агентство, их платежи по датам совпали с проведением в Петербурге некоего форума <по всей видимости, имеется в виду Петербургский международный экономический форум, официальным партнером которого отель является — The Insider> в 2023–2024 годах.

Согласно российским финансовым документам, в период с 2022 по 2024 год годовая выручка отеля почти удвоилась, достигнув 1,9 млрд рублей. В 2024 году отель получил чистую прибыль в размере около $5,7 млн ​ — это самый высокий показатель с момента первой публикации данных в 2004 году. Прибыль гостиницы, как пишет агентство, остается в России.

По словам источников Reuters, руководители LVMH рассматривали возможность закрытия объекта в Санкт-Петербурге, но в итоге отказались от этой идеи:

«Это люди, которые работают на нас, которым мы платим зарплату годами. Должны ли мы наказывать их за то, что их страной управляет дурак?» — цитирует агентство одного из своих собеседников.

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину LVMH закрыла в России бутики Louis Vuitton, Dior и Bulgari. Она также продала с убытком косметические магазины Sephora, хотя продукция, предлагаемая этими магазинами, не попадала под санкции. Компания пожертвовала по меньшей мере пять миллионов евро пострадавшим от войны в Украине.

