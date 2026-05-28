Премьером Латвии стал Андрис Кулбергс из консервативного «Объединенного списка». Прошлая правящая коалиция распалась из-за залета дронов

Новый президент министров Латвии Андрис Кулбергс. Фото: LETA

Парламент Латвии утвердил состав нового правительства на внеочередном заседании. Кабмин возглавил 47-летний Андрис Кулбергс, представитель консервативного «Объединенного списка», который состоит из зеленых, «Объединения регионов», а также Лиепайской партии. Помимо них, в правящую коалицию вошли «Новое единство», «Зелено-крестьянский союз» и «Национальный альянс».

Каждую политическую силу будут представлять по четыре политика, за исключением зеленых и крестьян, представительница которых, Дайга Миериня, продолжит исполнять обязанности председателя Сейма, уточняет издание Delfi. Такой состав кабинета министров поддержали 66 депутатов Сейма, 25 проголосовали против.

Кулбергс, который ранее находился в оппозиции вместе с «Объединенным списком», до избрания депутатом по рижскому списку возглавлял правление компании SIA VK Development и ассоциации Auto asociācija. Он также является председателем правления аналитического центра Latvijas restarts.

В Сейме Кулбергс работал в комиссиях по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, устойчивому развитию, а также государственным расходам и аудиту. Он возглавлял две парламентские комиссии по расследованию — о реализации проекта Rail Baltica и о проблемах теплоснабжения Риги.

Новое правительство будет работать до парламентских выборов, которые пройдут уже в октябре этого года. Прошлая правящая коалиция распалась в результате политического кризиса, который вспыхнул в мае после залета в Латвию украинских дронов с территории России. Сначала в отставку ушел министр обороны, затем — всё правительство.

