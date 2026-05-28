Новости

Увеличение лимита сверхурочной работы вдвое выгодно только работодателям — правозащитники

25 мая Владимир Путин подписал закон, увеличивающий максимальную продолжительность сверхурочной работы в России со 120 до 240 часов в год. По оценке правозащитного проекта «На равных», оказывающего помощь в трудовых спорах, закон выгоден прежде всего работодателям и снижает уровень защиты работников.

Юрист проекта «На равных» в комментарии The Insider отметил, что главная проблема законопроекта не только в самом увеличении лимита переработок, но и в том, что основания для сверхурочной работы свыше 120 часов теперь можно будет закреплять на уровне коллективных договоров:

«Увеличение часов переработки происходит исключительно в интересах работодателя. Интереса работника здесь нет никакого. Повышение уровня эксплуатации — это не способ увеличения заработной платы.

При этом надо понимать, что статья 99 Трудового кодекса устанавливает определенные основания для привлечения к сверхурочной работе. Это причины экстраординарные. Это не может быть просто увеличение числа рабочих часов, как это часто бывает на практике. Например, статья 99 ТК предусматривает проведение сверхурочных работ в случае катастрофы или военного времени.

При этом проект предусматривает определение оснований для сверхурочных работ свыше 120 часов на уровне коллективного договора, то есть сильно снижая защищенность работника. Возможно, именно в этом главная скрытая угроза законопроекта.

Если говорить о целесообразности законопроекта в ближайшей перспективе, то это может быть связано с необходимостью увеличения рабочего времени в предусмотренных ТК случаях — то есть либо трудовая мобилизация „на минималках“ для ликвидации последствий налетов, либо настоящая трудовая мобилизация, которая будет неизбежна при новой волне мобилизации и введении военного положения.

В обычных условиях сверхурочная работа не нужна никому, так как переутомление работника ведет к увеличению уровня трудового травматизма и риска техногенных аварий».

