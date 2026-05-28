Увеличение лимита сверхурочной работы вдвое выгодно только работодателям — правозащитники

25 мая Владимир Путин подписал закон, увеличивающий максимальную продолжительность сверхурочной работы в России со 120 до 240 часов в год. По оценке правозащитного проекта «На равных», оказывающего помощь в трудовых спорах, закон выгоден прежде всего работодателям и снижает уровень защиты работников.

Юрист проекта «На равных» в комментарии The Insider отметил, что главная проблема законопроекта не только в самом увеличении лимита переработок, но и в том, что основания для сверхурочной работы свыше 120 часов теперь можно будет закреплять на уровне коллективных договоров: