Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы в России со 120 до 240 часов в год

Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс, которые позволяют увеличить максимальную продолжительность сверхурочной работы в России вдвое — со 120 до 240 часов в год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, увеличить лимит сверхурочной работы можно будет, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. При этом для работников вредных производств с наиболее опасными условиями труда (подклассы 3.3 и 3.4) лимит останется прежним — не более 120 часов в год. Для пенсионеров, предпенсионеров и части работников вредных производств сверхурочная работа свыше 120 часов будет возможна только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Закон также разрешает отзывать из отпуска работников вредных и опасных производств для предотвращения катастроф, аварий и ликвидации их последствий. Сейчас такой отзыв запрещен. При этом работа во время такого отзыва должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Кроме того, документ увеличивает с 35 до 70 человек предельную численность работников малых предприятий, с которыми можно заключать срочные трудовые договоры, а также разрешает работодателям направлять уведомления о сокращении через платформу «Работа в России».

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Правительство внесло этот законопроект в Госдуму в декабре 2025 года. В пояснительной записке говорилось, что увеличение лимита сверхурочной работы поможет работодателям компенсировать дефицит кадров и «нивелировать потребность в создании 48,8 тысячи дополнительных рабочих мест». Авторы инициативы также утверждали, что действующее ограничение в 120 часов не позволяет работодателям официально оформлять переработки, из-за чего лишь 11% работающих сверхурочно получают дополнительную оплату.

