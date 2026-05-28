Папа римский отказался от католической доктрины «справедливой войны»

Папа римский Лев XIV отверг концепцию «справедливой войны», которую Католическая церковь использовала как минимум с V века для оценки того, может ли участие государства в войне считаться оправданным. Об этом пишет Reuters.

Отказ от этой доктрины содержится в первой крупной энциклике нового понтифика, опубликованной в понедельник. Эксперты считают, что этот шаг может иметь далекоидущие последствия для мировой политики.

Лев XIV назвал теорию «справедливой войны» устаревшей и заявил, что человечество должно сосредоточиться на дипломатии, а не на поиске моральных оправданий вооруженных конфликтов.

Reuters отмечает, что в последние годы на эту теорию ссылались политики, в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс, оправдывая военные действия против Ирана.

В той же энциклике папа призвал к глобальному регулированию систем искусственного интеллекта и принес самое однозначное на сегодняшний день извинение за историческую роль Католической церкви в поддержке трансатлантического рабства.