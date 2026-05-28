Новости

Администрация Трампа запретила правоохранительным органам США вести расследования в отношении Делси Родригес — Associated Press

The Insider
Иллюстрация к материалу

Администрация Дональда Трампа направила федеральным прокурорам Майами тайное указание не возбуждать уголовные дела и не вести расследования против временного президента Венесуэлы Делси Родригес, занимающей этот пост после захвата вооруженными силами США диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники из числа бывших и нынешних сотрудников. 

Неизвестно, планировала ли прокуратура предъявлять Родригес какие-либо обвинения. В электронном письме, отправленном представителем министерства юстиции, говорится: «Расследования в отношении нее никогда не было, а если бы было, его следовало бы прекратить».

Ранее в этом году журналистам удалось получить доступ к документам управления по борьбе с наркотиками (DEA), где говорится, что Делси Родригес находилась в поле зрения ведомства как минимум с 2018 года, а в 2022 году ее даже называли «приоритетной целью» — обозначение, которое DEA присваивает объектам наблюдения, оказывающим «значительное влияние» на торговлю наркотиками. Кроме того, ее подозревали в контрабанде наркотиков и отмывании денег. 

