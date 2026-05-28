Появились первые подтверждения гибели экипажа российского вертолета в Мали

Андрей Кондратьев (слева), Дмитрий Лобанов

Двое российских офицеров погибли в Мали 25 апреля, когда в провинции Гао был сбит вертолет Ми-8, утверждает проект KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine, который отслеживает гибель российских офицеров. Погибшие — майор Андрей Васильевич Кондратьев и капитан Дмитрий Алексадрович Лобанов.

OSINT-исследователь Necro Mancer обнаружил сообщение о похоронах Лобанова на странице во «ВКонтакте» у его сестры. «29 мая 2026 года состоится отпевание и прощание в церкви с. Бахта с нашим братиком, капитаном Лобановым Дмитрием Александровичем», — говорится в сообщении. Аналогичное сообщение опубликовано на странице пользователя Юлия Лобанова в «Одноклассниках».

О том, что Россия потеряла в Африке вертолет, утром 26 апреля сообщал Fighterbomber: «Экипаж и мобильная огневая группа, находившаяся на борту погибли. Предварительная причина — внешнее огневое воздействие (ЗРК)». Платформа Clash Report опубликовала видео, на котором, предположительно, виден сбитый вертолет.

О том, что российские военные вели боевые действия в Мали в конце прошлого месяца, известно из заявления Минобороны РФ от 28 апреля о предотвращении государственного переворота в этой стране. Сообщалось, что против боевиков в Мали были задействованы самолеты, вертолеты, дроны, бронетехника и артиллерия.

«В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения „Африканского корпуса“ нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов, и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства и не допустив массовой гибели гражданского населения».

Уроженец Кировской области Дмитрий Лобанов служил в 112-м отдельном вертолетном полку (в/ч 78081), дислоцированном в Чите. Согласно данным базы «Миротворец», он участвовал в войне против Украины. Также Лобанов, вероятно, участвовал в российской операции в Сирии: об этом пишет Necro Mancer, и, как заметил The Insider, одна из наград на кителе капитана — медаль «Участнику военной операции в Сирии».

The Insider подтвердил, что на опубликованных фотографиях действительно изображены Андрей Кондратьев и Дмитрий Лобанов.

