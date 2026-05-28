Появились первые подтверждения гибели экипажа российского вертолета в Мали

Двое российских офицеров погибли в Мали 25 апреля, когда в провинции Гао был сбит вертолет Ми-8, утверждает проект KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine, который отслеживает гибель российских офицеров. Погибшие — майор Андрей Васильевич Кондратьев и капитан Дмитрий Алексадрович Лобанов.

OSINT-исследователь Necro Mancer обнаружил сообщение о похоронах Лобанова на странице во «ВКонтакте» у его сестры. «29 мая 2026 года состоится отпевание и прощание в церкви с. Бахта с нашим братиком, капитаном Лобановым Дмитрием Александровичем», — говорится в сообщении. Аналогичное сообщение опубликовано на странице пользователя Юлия Лобанова в «Одноклассниках».