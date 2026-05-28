Нидерланды изъяли 800 серверов у компаний, помогавших пророссийским хакерам

Нидерландское агентство по налоговым и финансовым расследованиям провело обыски в двух дата-центрах страны и изъяло 800 серверов компаний WorkTitans и MIRhosting, подозреваемых в нарушении санкционного законодательства, сообщает Bloomberg. Были задержаны владелец WorkTitans Юссеф Зинад и основатель MIRhosting Андрей Нестеренко.

По данным нидерландских властей, обе компании сдавали серверы в аренду структурам, которые контролируют двое молдавских братьев — Юрие и Иван Некулити. В прошлом году Евросоюз внес братьев в санкционный список за помощь российским хакерам, действующим при поддержке государства. По данным нидерландской газеты Volkskrant, именно серверы WorkTitans и MIRhosting активнее всего использовались в пророссийских кибератаках на датские государственные ресурсы в ноябре прошлого года. Ответственность за те атаки взяла на себя группировка NoName057(16).

Нестеренко — 39-летний гражданин России, проживающий в Нидерландах и известный также как пианист, лауреат всевозможных конкурсов. В сообщении в LinkedIn он подтвердил, что ранее сотрудничал с одним из братьев Некулити, однако заявил, что прекратил отношения после введения санкций. По словам Нестеренко, MIRhosting не фиксировала в своей сети «ничего подозрительного» и никаких нарушений не допускала.

Европол ранее обвинял NoName057(16) в систематических атаках на правительственные сайты и банковские сервисы по всей Европе. В прошлогодних рождественских атаках группировка парализовала работу почтовой службы Франции, что привело к задержкам в доставке посылок. Согласно данным Министерства юстиции США, NoName057(16) создана как законспирированная структура, а в ее состав входят сотрудники финансируемой Кремлем организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды». Группировка ведет ежедневные рейтинги волонтеров, участвующих в DDoS-атаках, и выплачивает наиболее активным из них вознаграждение в криптовалюте.

Эксперты указывают, что, несмотря на полицейские операции, хакеры продолжают работу. В июле прошлого года европейские следователи отключили более 100 серверов NoName057(16) в рамках операции «Иствуд», однако, как показывает нынешний голландский рейд, группировка не прекратила деятельность.