Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

70.9

EUR

82.72

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

663

 

 

 

 

 

Новости

Нидерланды изъяли 800 серверов у компаний, помогавших пророссийским хакерам

The Insider
Фото: Lehtikuva / ТАСС

Фото: Lehtikuva / ТАСС

Нидерландское агентство по налоговым и финансовым расследованиям провело обыски в двух дата-центрах страны и изъяло 800 серверов компаний WorkTitans и MIRhosting, подозреваемых в нарушении санкционного законодательства, сообщает Bloomberg. Были задержаны владелец WorkTitans Юссеф Зинад и основатель MIRhosting Андрей Нестеренко.

По данным нидерландских властей, обе компании сдавали серверы в аренду структурам, которые контролируют двое молдавских братьев — Юрие и Иван Некулити. В прошлом году Евросоюз внес братьев в санкционный список за помощь российским хакерам, действующим при поддержке государства. По данным нидерландской газеты Volkskrant, именно серверы WorkTitans и MIRhosting активнее всего использовались в пророссийских кибератаках на датские государственные ресурсы в ноябре прошлого года. Ответственность за те атаки взяла на себя группировка NoName057(16).

Нестеренко — 39-летний гражданин России, проживающий в Нидерландах и известный также как пианист, лауреат всевозможных конкурсов. В сообщении в LinkedIn он подтвердил, что ранее сотрудничал с одним из братьев Некулити, однако заявил, что прекратил отношения после введения санкций. По словам Нестеренко, MIRhosting не фиксировала в своей сети «ничего подозрительного» и никаких нарушений не допускала.

Европол ранее обвинял NoName057(16) в систематических атаках на правительственные сайты и банковские сервисы по всей Европе. В прошлогодних рождественских атаках группировка парализовала работу почтовой службы Франции, что привело к задержкам в доставке посылок. Согласно данным Министерства юстиции США, NoName057(16) создана как законспирированная структура, а в ее состав входят сотрудники финансируемой Кремлем организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды». Группировка ведет ежедневные рейтинги волонтеров, участвующих в DDoS-атаках, и выплачивает наиболее активным из них вознаграждение в криптовалюте.

Эксперты указывают, что, несмотря на полицейские операции, хакеры продолжают работу. В июле прошлого года европейские следователи отключили более 100 серверов NoName057(16) в рамках операции «Иствуд», однако, как показывает нынешний голландский рейд, группировка не прекратила деятельность.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте