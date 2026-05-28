Трамп подал обновленный иск против Wall Street Journal из-за открытки для Эпштейна

Дональд Трамп подал обновленный иск о клевете на $10 млрд против The Wall Street Journal и материнской компании News Corp. вскоре после того, как суд отклонил первоначальный иск из-за недостаточных доказательств «злого умысла» со стороны издания, сообщает Bloomberg.

Иск был подан в федеральный суд штата Флорида, в день дедлайна, установленного судьей, который ранее прекратил дело. Поводом для разбирательства стала публикация WSJ в июле 2025 года о том, что Трамп отправил осужденному финансисту, организатору сети по контрабанде и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейну скабрезную открытку на день рождения в 2003 году. По данным издания, текст поздравления был напечатан внутри контура обнаженной женщины, нарисованного маркером, а подпись Трампа стояла в районе лобка. Открытка заканчивалась словами: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом». Трамп настаивает, что документ является поддельным.

В апреле окружной судья Даррин Гейлс прекратил первоначальное дело, заявив, что оно «даже близко не отвечает» стандарту доказательства клеветы для публичных фигур. Согласно этому стандарту, истец должен доказать, что материал был опубликован заведомо ложным или при «безрассудном пренебрежении» возможной ложностью — так называемый стандарт «фактической злонамеренности». Судья при этом предоставил команде Трампа возможность переработать иск.

Обновленный иск направлен против журналистов, WSJ, издателя Dow Jones, а также почетного председателя совета директоров News Corp. Руперта Мердока. В нем утверждается, что ответчики опубликовали материал, либо зная о его ложности, либо не обращая внимания на возможное несоответствие фактам. В частности, иск указывает на «грубое упущение»: WSJ не объяснила, почему открытка была написана от третьего лица, кто ее напечатал и как редакция ее получила.

«В момент публикации ответчики безрассудно пренебрегали вопросом о достоверности клеветнических утверждений», — говорится в обновленном иске.