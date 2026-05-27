Палеонтологи описали птицу мелового периода с рекордным хвостом вдвое длиннее ее тела

Международная группа ученых из США и Китая описала новый вид птицы, жившей около 121 млн лет назад на территории нынешней провинции Ляонин. Находку назвали Plumadraco bankoorum — «пернатый дракон» по-латыни. Статья опубликована в журнале PLOS One.

Окаменелость принадлежит к энанциорнисовым — самой многочисленной группе птиц мелового периода, полностью вымершей вместе с динозаврами. Главная особенность находки — пара хвостовых перьев длиной 293 мм, почти вдвое превышающей длину тела птицы (149 мм). Это рекорд среди всех известных представителей группы. Прежний «чемпион», Junornis, имел хвостовые перья лишь в 1,6 раза длиннее тела.

Перья Plumadraco bankoorum — широкие вдоль почти всей их длины и заканчивающиеся небольшими перистыми «лопаточками». Отмечается, что такие перья не участвовали в полете и создавали сопротивление воздуху, а значит, служили исключительно украшением. Авторы исследования полагают, что птица, скорее всего, была самцом и использовала хвост в брачных ритуалах.

Исключительная сохранность образца позволила разглядеть детали строения, не замеченные ранее у других энанциорнисовых. В частности, ближе к кончику хвоста стержень пера постепенно истончается и исчезает — явление, которое ученые называют «ослаблением». Такая конструкция делает кончик пера более гибким и подвижным, что при взмахах хвостом создавало бы эффект мерцания — схожий механизм работает у современных павлинов.

Косвенным аргументом в пользу полового диморфизма служат данные о стратегии гнездования: судя по имеющимся находкам, энанциорнисовые откладывали яйца в открытые наземные гнезда. У современных птиц с открытыми гнездами самки, как правило, имеют покровительственную окраску и короткие хвосты — им важно оставаться незаметными во время насиживания. Роскошное оперение достается самцам, свободным от большей части родительских обязанностей.

Авторы подчеркивают, что прямых доказательств полового диморфизма у этих птиц пока недостаточно, и окончательные выводы можно будет сделать лишь при накоплении новых данных о гнездовом поведении и мускулатуре хвоста энанциорнисовых. Тем не менее новая находка показывает, что сложные брачные ритуалы с демонстрацией «украшений» могли возникнуть у птиц задолго до появления современных видов.