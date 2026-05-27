Китай вдвое занизил рост выбросов углекислого газа за пять лет, изменив методику подсчета — исследование

The Insider
Фото: Wenjie Dong / Getty Images

Китай — крупнейший в мире источник углекислого газа — изменил методику расчета углеродоемкости, в результате чего рост выбросов этого газа за период с 2020 по 2025 год оказался вдвое ниже ранее заявленного. К такому выводу пришли исследователи из Центра изучения энергетики и чистого воздуха (CREA), подготовившие доклад для издания Carbon Brief.

Согласно последним данным пятилетнего плана об углеродоемкости (объем углекислого газа на единицу ВВП), экстраполированным на абсолютные выбросы, за пять лет они выросли на 7%. Прежние ежегодные показатели углеродоемкости указывали на рост в 14%. По оценкам аналитиков, пересчет означает снижение заявленных выбросов примерно на 700 млн тонн в год — это сопоставимо с годовым объемом выбросов Германии или Южной Кореи.

Пекин публично не раскрывает формулу расчета углеродоемкости, однако исследователи воспроизвели официальные цифры, используя данные о ВВП и оценки выбросов от сжигания ископаемого топлива. Моделирование показало, что с текущей пятилетки методика перестала учитывать неэнергетическое использование ископаемого топлива, в частности нефть и уголь в химическом производстве. Одновременно в расчет были включены промышленные процессы, прежде всего цементная отрасль, где объемы производства в последние годы снижаются из-за кризиса на рынке недвижимости.

В совокупности эти изменения создают эффект более низких выбросов, отмечают авторы доклада. Кроме того, часть расхождений может объясняться неполнотой мониторинга. Так, например, данные по химической промышленности, возможно, были недоучтены из-за давления сроков ежегодной отчетности. Смена методики позволяет Китаю выполнить климатические обязательства к 2030 году — сократить углеродоемкость на 65% по сравнению с уровнем 2005-го — даже при дальнейшем росте абсолютных выбросов.

Ранее только семь стран мира выполнили рекомендации ВОЗ по допустимому уровню загрязнения воздуха, причем ни одна из крупнейших экономик мира в их число не вошла.

