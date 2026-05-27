Испанская полиция пришла в штаб-квартиру партии премьер-министра Педро Санчеса

Фото: офис Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в Мадриде / REUTERS

Сотрудники Центрального оперативного подразделения (ЦОП) Гражданской гвардии Испании в среду, 27 мая, пришли в штаб-квартиру Социалистической партии (PSOE) премьер-министра Педро Санчеса в Мадриде. Об этом пишет газета El Pais. 

Полицейские пришли в офис правящей партии в рамках расследования дела о возможном «заговоре с целью дестабилизации судебного процесса, затрагивающего партию или правительство». Предполагаемые обвинения включают фальсификацию документов, взятки и злоупотребления служебным положением. 

Сам премьер-министр Испании, который сейчас находится с официальным визитом в Риме, при этом подчеркнул, что появление в офисе сотрудников полиции обысками не является: суд распорядился запросить у партии документы — за ними и пришли силовики. Санчес заявил, что его партия полностью сотрудничает со следствием.

Расследование сейчас сосредоточено на бывшем секретаре организационного комитета партии PSOE Сантосе Сердане, а также других партийных деятелях. В деле фигурируют и несколько бизнесменов, юристов и сотрудники полиции. 

Партию Санчеса, его ближайших соратников и членов семьи уже на протяжении некоторого времени преследует череда коррупционных скандалов. Как отмечает газета Politico, только неделю назад Национальный суд предъявил обвинения бывшему премьер-министру Хосе Луису Родригесу Сапатеро — ключевому союзнику Санчеса и давнему лидеру партии — в отмывании денег и других уголовных преступлениях. 

Еще раньше — в апреле — жене премьер-министра Бегонье Гомес предъявили обвинения в коррупции. Расследование было сосредоточено на ее деятельности в Мадридском университете Комплутенсе — с 2020 года она возглавляла там кафедру. СМИ писали, что в разработке программы обучения супруге главы правительства помогал предприниматель Хуан Карлос Баррабес. После этого он получил несколько многомиллионных контрактов от государства, в чем усмотрели конфликт интересов.

Младший брат премьер-министра — Давид Санчес — уже завтра предстанет перед судом по обвинению в том, что в июле 2017 года совет города Бадахос на юго-западе страны предоставил ему специально подобранную должность (тогда его брат Педро был лидером PSOE, но еще не занимал пост премьер-министра).

