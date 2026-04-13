Жене премьер-министра Испании предъявили обвинения в коррупции

Суд в Испании завершил расследование в отношении Бегоньи Гомес — жены премьер-министра Испании Педро Санчеса. Ей предъявлены обвинения в злоупотреблении влиянием и взяточничестве, пишет местная газета El Mundo.

Гомес предъявили обвинения по четырем статьям: злоупотребление влиянием, коррупция в бизнесе, присвоение средств и растрата. Изначально ее также подозревали в осуществлении профессиональной деятельности без лицензии, однако это обвинение было снято в связи с недостатком доказательств.

Теперь, как уточняет El Mundo, Гомес в ближайшее время должна будет предстать перед судом присяжных. Сторонам дали пять дней, чтобы ходатайствовать о начале устных слушаний и подготовить свои аргументы.

Расследование против Бегоньи Гомес началось в 2024 году. Оно сосредоточено на деятельности Гомес в Мадридском университете Комплутенсе — с 2020 года она возглавляла там кафедру, которая получила название «Конкурентоспособная социальная трансформация». Именно ее деятельность на этом посту рассматривалась как попадающая под обвинение об осуществлении профессиональной деятельности без ученой степени.

СМИ писали, что в разработке проекта кафедры супруге главы правительства помогал предприниматель Хуан Карлос Баррабес. После этого он получил несколько многомиллионных контрактов от государства, в чем усмотрели конфликт интересов.

В 2024-м премьер-министр Испании Педро Санчес на фоне начатого расследования раздумывал о возможном уходе в отставку. Он, однако, остался на своем посту. Агентство Bloomberg отмечает, что завершившееся расследование и озвученные окончательные обвинения против Бегоньи Гомес лишь усиливают давление на Санчеса. Этими и другими обвинениями его ближайшего окружения в коррупции могут воспользоваться оппоненты в преддверии всеобщих выборов в следующем году.