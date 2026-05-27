Премьер Литвы сообщила, что в результате утечки из госреестра похищены в том числе данные ее семьи

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Фото: ELTA

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене рассказала, что данные о ее собственной семье были похищены в результате масштабной утечки данных из государственного Центра реестров, пишет Delfi 27 мая.

«Данные моей собственной семьи были проверены и слиты, поэтому я понимаю, что чувствует каждый, кто оказался в такой ситуации, — это непростительно».

По словам Ругинене, ее проинформировали об утечке еще в апреле, но власти не обнародовали данные из-за начатого под контролем Генпрокуратуры расследования. Предполагается, что были похищены более 600 тысяч выписок, нанесенный ущерб оценивается в €111 тысяч.

Глава Бюро криминальной полиции Литвы Арунас Масколюнас рассказал, что данные были похищены через Департамент миграции, который находится в ведении МВД. Между тем Центр реестров — учреждение, подведомственное Министерству экономики и инноваций (МЭИ), отмечает Delfi. Гендиректор ЦР Адриюс Юсас ушел в отставку.

Информация об утечке появилась в СМИ несколькими днями ранее. Лидер оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас заявил, ссылаясь на данные расследования, что за операцией по хищению данных может стоять ГРУ:

«Согласно расследованию, эти подключения были не только из-за границы, но и с использованием систем других литовских учреждений... Ситуация на самом деле серьезная, это угроза нацбезопасности Литвы — подозревают, что это операция разведки РФ».

По словам политика, в похищенных файлах могут быть данные о литовских разведчиках, военнослужащих, политиках и госслужащих, а также о других физических и юридических лицах. 

