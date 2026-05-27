В правительстве Армении заявили, что не получали от РФ угроз разорвать соглашение о льготных поставках газа. О таком письме сообщал «Ъ»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Власти Армении не получали из России никаких писем с угрозами разорвать соглашения о поставках нефтепродуктов, природного газа и необработанных алмазов. Об этом госагентству Armenpress сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении.

Накануне газета «Коммерсантъ» писала, что письмо с угрозами направил в армянское министерство глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв. «Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры», — говорилось в письме, по данным газеты.

По соглашению, подписанному Арменией и Россией в 2013 году, Москва поставляет Еревану газ, нефтепродукты и необработанные алмазы без экспортных пошлин и на льготных условиях, отмечает Armenpress.

Россия остается основным поставщиком газа для Армении. В прошлом году объем поставок составил около 2,7 млрд кубометров. В конце 2019 года стороны зафиксировали цену на уровне $165 за тысячу кубометров, а в 2022 году договорились сохранить ее еще на десять лет. 

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

