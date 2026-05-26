Предприниматель Александр Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту после решения суда об изъятии его имущества

Предприниматель Александр Галицкий покинул территорию России по голландскому паспорту спустя два дня после решения суда об изъятии его имущества на сумму около 8 млрд рублей. Об этом заявил прокурор в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции по делу, сообщает ТАСС.

В конце марта Тверской суд Москвы постановил обратить в доход государства имущество Галицкого из-за обвинений в поддержке ВСУ. Одновременно венчурная корпорация Almaz Capital Partners, управляющим партнером которой является бизнесмен, была признана «экстремистской».

По данным Генпрокуратуры РФ, среди инвесторов фонда фигурирует European Bank for Reconstruction and Development, который, как утверждают российские власти, участвовал в финансировании украинских силовых структур.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщали, что под изъятие попали квартира Галицкого в Москве, пять машино-мест, загородный дом с хозяйственными постройками и земельный участок в Подмосковье общей стоимостью более 1 млрд рублей. Кроме того, на счетах предпринимателя, по версии следствия, находилось свыше 7 млрд рублей.

В иске Генпрокуратуры утверждается, что имущество и активы фонда якобы использовались для ведения деятельности, «представляющей прямую угрозу национальной безопасности» России.