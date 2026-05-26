Госдума освободила от призыва выпускников учебных заведений МВД на время службы в органах. Решение объяснили «огромным» кадровым дефицитом

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об отсрочке от армии для выпускников образовательных учреждений Министерства внутренних дел. Бронь будет действовать на протяжении всего периода службы в органах. Она распространяется на всех, кто окончил как средние, так и высшие учебные заведения МВД.

Первоначальная редакция законопроекта этого не предусматривала и ограничивалась лишь уточнением порядка присвоения воинских званий. Однако, по словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, положение о брони добавили позже в качестве метода борьбы с «огромным» дефицитом кадров.

В начале марта на расширенной коллегии МВД Владимир Путин потребовал активнее нанимать на работу в полицию бывших участников войны против Украины:

«Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава является и привлечение на службу ветеранов специальной военной операции. С их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьезно укрепить ряды МВД».

Его слова прозвучали на фоне заявления главы МВД, по словам которого, ведомству не хватает более 200 тысяч сотрудников. С 2020 года из органов внутренних дел уволились около 350 тысяч человек, а личный состав ведомства фактически обновился наполовину, добавил Владимир Колокольцев. В 2025-м на аттестованные должности приняли 58 тысяч сотрудников, тогда как уволились около 80 тысяч.

Наиболее острый дефицит наблюдается в ключевых службах, включая патрульно-постовую службу, уголовный розыск и институт участковых уполномоченных.

Особенно сложная ситуация, по словам министра, сложилась на уровне районных отделов полиции. В некоторых из них из-за нехватки сотрудников полностью разукомплектованы отдельные подразделения.

Отдельно Колокольцев отметил, что некомплект патрульно-постовой службы составляет около 40%. По его словам, это означает, что на улицах не хватает нарядов полиции, в том числе тех, которые могли бы заниматься борьбой с незаконным оборотом оружия.