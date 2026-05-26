Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.55

EUR

85.45

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

104

 

 

 

 

 

Новости

Госдума освободила от призыва выпускников учебных заведений МВД на время службы в органах. Решение объяснили «огромным» кадровым дефицитом

The Insider
Алексей Белкин / NEWS.ru

Алексей Белкин / NEWS.ru

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об отсрочке от армии для выпускников образовательных учреждений Министерства внутренних дел. Бронь будет действовать на протяжении всего периода службы в органах. Она распространяется на всех, кто окончил как средние, так и высшие учебные заведения МВД.

Первоначальная редакция законопроекта этого не предусматривала и ограничивалась лишь уточнением порядка присвоения воинских званий. Однако, по словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, положение о брони добавили позже в качестве метода борьбы с «огромным» дефицитом кадров.

В начале марта на расширенной коллегии МВД Владимир Путин потребовал активнее нанимать на работу в полицию бывших участников войны против Украины:

«Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава является и привлечение на службу ветеранов специальной военной операции. С их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьезно укрепить ряды МВД».

Его слова прозвучали на фоне заявления главы МВД, по словам которого, ведомству не хватает более 200 тысяч сотрудников. С 2020 года из органов внутренних дел уволились около 350 тысяч человек, а личный состав ведомства фактически обновился наполовину, добавил Владимир Колокольцев. В 2025-м на аттестованные должности приняли 58 тысяч сотрудников, тогда как уволились около 80 тысяч.

Наиболее острый дефицит наблюдается в ключевых службах, включая патрульно-постовую службу, уголовный розыск и институт участковых уполномоченных.

Особенно сложная ситуация, по словам министра, сложилась на уровне районных отделов полиции. В некоторых из них из-за нехватки сотрудников полностью разукомплектованы отдельные подразделения.

Отдельно Колокольцев отметил, что некомплект патрульно-постовой службы составляет около 40%. По его словам, это означает, что на улицах не хватает нарядов полиции, в том числе тех, которые могли бы заниматься борьбой с незаконным оборотом оружия.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте