Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

Компания Ferrari в понедельник, 25 мая, представила свою первую полностью электрическую модель автомобиля Luce. Она была разработана при участии бывшего главного дизайнера Apple.
Свой первый полностью электрический автомобиль Ferrari презентовала в момент, когда ее основные конкуренты — Porsche и Lamborghini — наоборот, умерили свои амбиции в области производства электромобилей. Эта тенденция была вызвана низким спросом, отмечает агентство Reuters. Ferrari же надеется, что новая модель позволит ей расширить свое присутствие на других рынках — например, в Китае, где широко распространены электромобили.
Модель Ferrari Luce заявлена как спортивный автомобиль, который может развивать скорость до 310 км/ч и имеет запас хода более 500 км при полной зарядке. Luce (в переводе с итальянского — «свет») стал первым пятиместным автомобилем бренда, пишет Reuters.
На презентации зрителям показали пять автомобилей, окрашенных в цвета от фирменного красного Ferrari до белого и светло-голубого. В разработке дизайна автомобиля принял участие Джони Айв — бывший главный дизайнер компании Apple, который основал свое агентство.
Цена автомобиля составляет 550 тысяч евро. Поставки первых моделей, как ожидается, начнутся уже в конце 2026 года. Генеральный директор компании Бенедетто Винья назвал автомобиль результатом пяти лет работы.
Впрочем, газета The New York Times называет эту разработку компании «одной из самых рискованных авантюр» в ее истории: неясно, к примеру, готова ли целевая аудитория потратиться на автомобиль, который не обладает классическим внешним видом, присущим Ferrari. Инвесторы проявили осторожность: акции компании во вторник утром упали на 6%.