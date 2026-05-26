Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

Компания Ferrari в понедельник, 25 мая, представила свою первую полностью электрическую модель автомобиля Luce. Она была разработана при участии бывшего главного дизайнера Apple.

Свой первый полностью электрический автомобиль Ferrari презентовала в момент, когда ее основные конкуренты — Porsche и Lamborghini — наоборот, умерили свои амбиции в области производства электромобилей. Эта тенденция была вызвана низким спросом, отмечает агентство Reuters. Ferrari же надеется, что новая модель позволит ей расширить свое присутствие на других рынках — например, в Китае, где широко распространены электромобили.

Модель Ferrari Luce заявлена как спортивный автомобиль, который может развивать скорость до 310 км/ч и имеет запас хода более 500 км при полной зарядке. Luce (в переводе с итальянского — «свет») стал первым пятиместным автомобилем бренда, пишет Reuters.