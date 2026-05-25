Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

EUR

82.54

USD

71.21

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

118

 

 

 

 

 

Новости

Число объявленных в розыск россиян выросло до максимума за 14 лет на фоне войны и дефицита кадров в МВД

The Insider
Фото: ФСВНГ

Фото: ФСВНГ

МВД России за январь — март 2026 года объявило в розыск 73 969 человек, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Это максимальный показатель с 2012 года, следует из статистики ведомства, на которую обратило внимание издание «Можем объяснить». По сравнению с первым кварталом 2023 года число разыскиваемых выросло на 55% — тогда в розыск были объявлены 47 656 человек.

Инфографика: «Можем объяснить»

Инфографика: «Можем объяснить»

Рост числа «беглых» происходит на фоне официального снижения преступности. В апреле аппарат Совета безопасности сообщал, что в первом квартале 2026 года число зарегистрированных преступлений сократилось на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, власти отчитывались о снижении числа убийств, краж, грабежей, мошенничеств и преступлений с применением оружия.

При этом кадровый дефицит в МВД продолжает расти. В марте Владимир Колокольцев заявил, что ведомству не хватает более 200 тысяч сотрудников. По его словам, с 2020 года из органов внутренних дел уволились около 350 тысяч человек, а некомплект патрульно-постовой службы достиг почти 40%. Путин тогда потребовал активнее набирать в полицию участников войны в Украине.

Наиболее острый дефицит наблюдается в службах, напрямую связанных с розыском и обеспечением правопорядка. Ранее МВД сообщало, что некомплект в уголовном розыске превышает 23%, а в конвойных подразделениях — 29%. Первый замглавы МВД Александр Горовой осенью 2025 года говорил, что ведомство уже не может полностью обеспечивать безопасность конвоирования и вынуждено привлекать к этой работе сотрудников других подразделений.

Собеседники «МО» связывают рост числа разыскиваемых не только с кадровым кризисом в полиции, но и с последствиями войны. По словам бывшего сотрудника МВД Николая Королëва, часть новых розыскных дел может быть связана с уклонением от службы и дезертирством. Розыск таких людей также ведется по линии МВД.

The Insider ранее писал, что за время полномасштабной войны российские суды вынесли не менее 18,5 тысячи приговоров по делам о дезертирстве и самовольном оставлении части. Авторы исследования, основанного на данных гарнизонных судов, оценивали общее число дезертиров примерно в 60 тысяч человек.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ
  4. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте