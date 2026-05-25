Число объявленных в розыск россиян выросло до максимума за 14 лет на фоне войны и дефицита кадров в МВД

Рост числа «беглых» происходит на фоне официального снижения преступности. В апреле аппарат Совета безопасности сообщал, что в первом квартале 2026 года число зарегистрированных преступлений сократилось на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, власти отчитывались о снижении числа убийств, краж, грабежей, мошенничеств и преступлений с применением оружия.

При этом кадровый дефицит в МВД продолжает расти. В марте Владимир Колокольцев заявил, что ведомству не хватает более 200 тысяч сотрудников. По его словам, с 2020 года из органов внутренних дел уволились около 350 тысяч человек, а некомплект патрульно-постовой службы достиг почти 40%. Путин тогда потребовал активнее набирать в полицию участников войны в Украине.

Наиболее острый дефицит наблюдается в службах, напрямую связанных с розыском и обеспечением правопорядка. Ранее МВД сообщало, что некомплект в уголовном розыске превышает 23%, а в конвойных подразделениях — 29%. Первый замглавы МВД Александр Горовой осенью 2025 года говорил, что ведомство уже не может полностью обеспечивать безопасность конвоирования и вынуждено привлекать к этой работе сотрудников других подразделений.

Собеседники «МО» связывают рост числа разыскиваемых не только с кадровым кризисом в полиции, но и с последствиями войны. По словам бывшего сотрудника МВД Николая Королëва, часть новых розыскных дел может быть связана с уклонением от службы и дезертирством. Розыск таких людей также ведется по линии МВД.

The Insider ранее писал, что за время полномасштабной войны российские суды вынесли не менее 18,5 тысячи приговоров по делам о дезертирстве и самовольном оставлении части. Авторы исследования, основанного на данных гарнизонных судов, оценивали общее число дезертиров примерно в 60 тысяч человек.